Avenida Vilarinho é bloqueada após risco de inundação Venda Nova

As pancadas de chuva que atingiram as Regiões Leste e Centro-Sul de Belo Horizonte na tarde desta quinta-feira voltaram a atingir a capital à noite. Por volta das 19h30, o protocolo de fechamento da Avenida Vilarinho foi acionado.

Previsão do tempo De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as pancadas de chuva no fim do dia se dão após tardes quentes durante o verão. “A sensação térmica aumenta nessa época do ano. Com isso, a tendência dos próximos dias é de pancadas de chuva principalmente de tarde e noite”, explicou o meteorologista Claudemir Azevedo.





Nesta tarde, a máxima em BH foi de 32,8°C e mínima de 19,9°C. Nos próximos dias, a temperatura mínima fica em 18°C e o calor tem tendência a aumentar um grau por dia. Confira abaixo a previsão para fim de semana: