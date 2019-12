Saiba quais os perigos de soltar fogos de artifício e confira dicas de segurança

Corpo de Bombeiros explica a maneira correta de utilizar os fogos (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)



O réveillon se aproxima e nessa data a tradição é soltar fogos de artifício que enfeitam o céu e chamam atenção de todos à meia-noite. Mas, para manusear esses objetos, é preciso ter alguns cuidados. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais dá algumas dicas para prevenir acidentes e não tornar uma data especial em tragédia.









segurança:





Em vídeo, o tenente Alexandre Gimenes explica como utilizar fogos de artifício em

Precauções

Sempre leia e siga as instruções na embalagem;

Sempre use fogos em locais abertos;

Sempre armazene fogos em local frio e seco;

Sempre solte fogos sob a supervisão de adultos e de acordo com a sua idade;

Nunca tente reutilizar os fogos que tenham falhado;

Nunca atire fogos na direção de outras pessoas;

Nunca atire fogos de lugares fechados, como carros ou residências;

Nunca faça experiências, modifique ou tente fazer seus próprios fogos de artifício;

Nunca utilize fogos após ingerir bebidas alcóolicas;

Não desmontar os fogos;

Não fumar dentro dos estabelecimentos que vendem fogos;

Antes de usar um produto, ler cuidadosamente as instruções impressas nas embalagens e ter cuidado ao segurar os fogos para evitar acidentes.

Em caso de acidentes

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os acidentes com fogos de artifício podem causar queimaduras, amputação dos dedos e até da mão, além de lesão nos ouvidos. Se uma bombinha explodir próximo dos olhos, por exemplo, ainda pode causar cegueira.





Em caso de acidentes, os bombeiros recomendam que a pessoa procure por socorro. Enquanto não houver atendimento no hospital, deve-se cobrir a queimadura com um pano limpo e ficar atento:

Nunca fure as bolhas. Elas servem para proteger a área queimada;

Não retire roupas grudadas, fragmentos de objetos ou graxas das lesões;

Não use pomadas sem ordem médica, nem toque as lesões com as mãos;

Se houver sangramento, faça um curativo com gaze ou um pano bem limpo.

Saiba qual usar

Cada tipo de produto pirotécnico tem uma classificação, de acordo com o seu poder de explosão ou queima. Essa classificação, que está adequada a idade do usuário e de acordo com a norma do Ministério do Exército, constam na embalagem dos produtos, descritas como abaixo:





Classe A (Infantil) - Podem ser vendidos a menores e sua queima é livre (recomendável assistência de adultos)

Classe B (Juvenil) - Podem ser vendidos a menores, mas a sua queima é proibida em terraços, portas ou janelas que tenham proximidade com vias públicas (também sob a assistência de adultos).

Classe C (Adulto) - Venda proibida a menores de 18 anos.

Classe D (Profissionais) - Venda proibida a menores de 18 anos em qualquer hipótese. Só pode ser queimado com licença prévia da autoridade competente.





(Com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais)