Contagem regressiva para show de fogos do 30º Réveillon da Alterosa na Pampulha

Pontos privilegiados na orla da lagoa, como as imediações da Igreja São Francisco de Assis, possibilitarão melhor visão do show, além de infraestrutura (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press %u2013 31/12/18)

Um espetáculo iluminado para celebrar os bons momentos que passaram e fazer planos para o novo ano que se aproxima. É nesse clima que o 30º Réveillon da TV Alterosa vai oferecer o maior show de fogos de Minas Gerais, na Lagoa da Pampulha, na virada de 31 de dezembro para dia 1º, em programação que começa às 19h. O evento já é uma tradição da virada de ano dos mineiros e concentra milhares de famílias ao redor da orla para contemplar as cores e luzes que enfeitam o céu sobre a Lagoa.



Neste ano, o show contará com fogos lançados a partir de balsas distribuídas no espelho d’água, entre a igreja e o vertedouro da barragem. Serão mais de 150 efeitos, além de cores e tipos variados de fogos, entre eles candelas e morteiros de até oito polegadas, compondo um espetáculo com duração prevista de 12 minutos. Os efeitos foram escolhidos especialmente para o evento.

“Este é o maior evento aberto de réveillon de Minas Gerais e pessoas de todas as partes do estado aguardam a festa para prestigiar o espetáculo que se forma na Lagoa da Pampulha, nosso Patrimônio Cultural da Humanidade. Colocamos muita dedicação para que o show de fogos seja sempre especial. Afinal, essa é a nossa maneira de fechar o ano oferecendo um presente para os mineiros, que são a razão de a TV Alterosa existir”, afirma Vércia Oliveira, gerente de Eventos dos Diários Associados.





Serão 300 banheiros químicos espalhados entre os pontos de visualização, posicionados estrategicamente. A população ainda terá à disposição postos médicos e UTI's móveis para atendimento. Barracas vão comercializar alimentos e bebidas durante o evento.





Como em todos os anos, o efetivo da Polícia Militar, a partir dos 13º, 34º e 49º batalhões e do Batalhão de Trânsito, vai atuar para garantir a segurança do evento e a montagem de bases comunitárias. A Secretaria de Estado de Defesa Social, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, BHTrans e o Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP/BH) também atuam na programação, para garantir o bem-estar de todos presentes na orla da Lagoa da Pampulha.





Tráfego Como sempre, é preciso ficar de olho no trânsito, que sofrerá alterações específicas no dia 31, tanto na Orla da Lagoa como nas imediações do complexo arquitetônico. A TV Alterosa vai instalar faixas indicativas e contratar equipamentos de sinalização de trânsito. Uma campanha já divulga mapas de acesso e distribui credenciais entre moradores da região, de forma a garantir o direito de ir e vir de quem vive nos bairros adjacentes.





A dica da BHTrans é de que o motorista evite se deslocar pela região da Lagoa Pampulha das 21h do dia 31 às 3h do dia 1º. Haverá proibição de estacionamento em várias vias, como as avenidas Otacílio Negrão de Lima, Santa Rosa, Antônio Abrahão Caram, Chafir Ferreira e Dom Orione e as ruas Calábria, Rovigo, Siena e Expedicionário Paulo de Oliveira. O mesmo vale para as alamedas Ipê Amarelo, Ipê Branco, das Acácias, dos Flamboyants e das Cariotas.