Suposta aparição de Nossa Senhora em gruta atrai centenas de fiéis no Norte de Minas

A missa foi celebrada pelo padre Elias de Melo Leite (foto: Oliveira Junior/divulgação) Uma suposta aparição de Nossa Senhora tem atraído centenas de pessoas a uma gruta, na zona rural de Verdelândia, cidade de 9,35 mil habitantes no Norte de Minas. Os sinais luminosos, observados sempre em horário proximo ao meio-dia, surgiram há duas semanas, e levaram os fieis a entender que representam a santa na entrada da caverna. Neste domingo foi celebrada uma missa no local. Uma multidão acompanhou o ritual, debaixo do sol forte. Várias pessoas se emocionaram, relatando visões da figura de Nossa Senhora.

A missa foi celebrada pelo padre Elias de Melo Leite, da Quase Paróquia Nossa Senhora de Santana, de Verdelândia. Participaram moradores de Verdelândia e de cidades próximas, como Janaúba e Jaíba. Mas desde que o fenômeno foi observado pela primeira vez por um vaqueiro, pouco antes do Natal, a “aparição de Nossa Senhora” tem atraído também pessoas de outras regiões, sendo propagada na redes sociais.

“Foi emocionante. Se eu não fosse lá não teria acreditado (no que vi). E olha que custo a crer em qualquer coisa que visualizo. Foram os melhores momentos de minha vida. Me sentia tão feliz que, dizendo agora, não recordo ter visto ou sentido (antes) meu coração bater desesperadamente de felicidade e ternura”, declarou uma das participantes da celebração junto a gruta em Verdelândia.

Ela deslocou de Jaiba (35 quilômetros de distância ) com o intuito de ver o sinal luminoso com a representaçao de Nossa Senhora na entrada da gruta. “Ela (a santa) começou a aparecer neste domingo por volta das 12h06min”, disse a moradora, assegurando que a “luz” permaneceu até as 13 horas, sendo observada com muita emoção e fé pelas pessoas.

“Quando aparece a luminosidade, as pessoas se ajoelham, oram, gritam, se emocionam mesmo. Elas choram. Fazem as preces e os pedidos. E muito bonito ver aquela fé das pessoas. Eu me emocionei muito!”, afirma a artista plástica Soraya Corrêa, moradora de Janaúba (40 quilômetros de Verdelândia) que foi até o local no dia de Natal, juntamente com uma amiga dela, moradora de Goiânia e que fazia um passeio pelo Norte de Minas.

Soraia disse que conversou com o vaqueiro que viu o fenômeno pela primeira vez, antes do Natal. “Ele disse que estava tocando o gado quando viu aquilo (a luz em forma da Santa)) pela primeira vez. Que ai chamou um sobrinho dele,que viu também”, relatou a artista plástica. Segundo ela, moradores da região contam que a “aparição” de Nossa Senhora já tinha ocorrido na entrada da mesma caverna há cerca de 45 anos. Por este motivo, fieis colocaram uma imagem de Nossa Senhora Aparecida dentro da caverna.

A vendedora Estefany, que mora em Verdelândia, disse que esteve no local no dia 25 de dezembro e jura que viu a imagem de Nossa Senhora por meio dos sinais luminosos. “Fiquei arrepiada, estagnada, com uma sensação que não consigo descrever. Não consigo descrever como ela (Nossa Senhora) é. Ela acenava a mãozinha. Ela brilhava.... É uma luz que surge como uma vela, que vai crescendo.... O sentimento (que tive) é algo muito diferente, uma coisa surreal”, disse a moradora.

Em entrevista à Radio Itaitaia, o padre Elias de Melo Leite, disse que, ao visitar a localidade, pela primeira vez, no Natal, viu a imagem refletida na luz semelhante à Nossa Senhora Aparecida. “Quando cheguei lá vi sim uma Nossa Senhora negra com as mãos dadas (entrelaçadas). Ela olhava para um lado e olhava para outro. Ela surge como uma luz que sai de dentro (da gruta). Reparei que o tempo fechava e essa aparição se manifestava. Muito veem nitidamente Nossa Senhora. Outros não veem n itidamente (a santa). Outros veem nitidamente o santíssimo, Jesus, anjos”, afirmou o sacedorte. Embora não tenha estudo científico sobre o fato, o religioso disse que o fenômeno já contribuiu para aumentar a fé dos moradores da região, levando de volta à igreja católica “pessoas que tinham se afastado da caminhada”.

REPERCUSSÃO NAS REDES SOCIAIS

A suposta aparição de Nossa Senhora na entrada da gruta em Verdelândia, além de orações e louvores no loca, teve repercussão nas redes sociais, com comentários e “debates” sobre o fenômeno. Muitos internautas relatam que “viram” a figura de Nossa Senhora, fazendo testemunho de fé.

“Estive lá (junto a gruta) por três vezes e (por) duas vezes(...)eu vi a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Pode ser o reflexo do sol, mas (para) quem tem fé essa imagem vai aparecer perfeita. Quem não tem fé, infelizmente só vai ver o claro do sol”, afirmou Douglas Francisco, morador do Norte de Minas. “Eu fui (no local) vários dias e senti a presença dela. Inexplicável”, declarou Cristina Cangussu.

Outro internauta, Adeilson Nascimento, relatou, no entanto, que a suposta aparição de Nossa Senhora é um fenômeno natural e que a imagem se forma devido a entrada da luz do sol na caverna, como se fosse uma ilusão de ótica. “Todo ano, sempre na mesma época, esse brilho se apresenta. Trata-se de um fenômeno natural. Essa gruta possui uma segunda entrada pelo teto desmoronado, por onde entra luz solar. Somente acontece nesta época do ano, às vésperas da Festa de Reis, devido à posição do sol que incide luz diretamente sobre uma parede lateral da gruta que possui um leve inclinação. Por vezes a parede escorre água das chuvas fazendo com que o brilho fique mais intenso”, afirma.

Na postagem, no entanto, Adeilson não contraria a fé das pessoas. “É um fenômeno lindo! A entrada da gruta brilha com a saída da luz lá de dentro. Devemos agradecer a Deus por fenômeno tão magnífico da natureza. E cada um enxergue nessa luz a imagem que sua fé lhe fizer acreditar. Toda criação tem um explicação científica. Mas não podemos esquecer que em sua génese há a obra de Deus”, escreveu o internauta.

Por outro lado, o padre Elias de Melo Leite lembrou que o local onde ocorre o fenômeno em Verdelândia é “uma gruta como qualquer gruta”, mas que “não tem pedras refletoras”. Segundo o religioso, mesmo se a caverna tivesse pedras refletoras “seria estranho” porque a figura da santa também e observada quando sol é coberto pelas nuvens.