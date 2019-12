Réveillon Alterosa: trânsito na Pampulha terá mudanças a partir desta segunda

Pontos privilegiados na orla da lagoa, como as imediações da Igreja São Francisco de Assis, possibilitarão melhor visão do show, além de infraestrutura (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press 31/12/18) Os motoristas devem redobrar a atenção a partir desta segunda-feira (30) na Região da Lagoa Pampulha, em Belo Horizonte. O trânsito terá algumas alterações por conta dos preparativos para o réveillon da TV Alterosa.

O 30º Réveillon da TV Alterosa vai oferecer o maior show de fogos de Minas Gerais, na virada de 31 de dezembro para dia 1º, em programação que começa às 19h. O evento já é uma tradição da virada de ano dos mineiros e concentra milhares de famílias ao redor da orla para contemplar as cores e luzes que enfeitam o céu sobre a Lagoa.

Neste ano, o show contará com fogos lançados a partir de balsas distribuídas no espelho d’água, entre a igreja e o vertedouro da barragem. Serão mais de 150 efeitos, além de cores e tipos variados de fogos, entre eles candelas e morteiros de até oito polegadas, compondo um espetáculo com duração prevista de 12 minutos. Os efeitos foram escolhidos especialmente para o evento.