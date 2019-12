Cidade fantasma? Veja galeria de fotos do Centro de BH a dois dias do réveillon

Pouco movimento nesta tarde de domingo (29), no Centro da capital mineira (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A press)

Basta fazer um breve passeio pelas ruas do Centro de Belo Horizonte, neste domingo (29), a dois dias do Réveillon, para observar algo raro: as ruas da capital mineira completamente vazias.Aproveitando esta época do ano, muitas pessoas viajaram para o interior do estado ou mesmo para o litoral. Outras preferem aproveitar as férias descansando em casa.