Inconformado com fim de relacionamento, homem sequestra o ex-sogro em Betim

Ele chegou a dizer aos familiares do idoso que um cão poderia atacá-lo (foto: Arquivo pessoal)

Um homem foi preso na madrugada deste domingo (29), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, suspeito de sequestro, cárcere privado e ameaça. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Ricardo Mateus Diniz Amaral, de 33 anos, não aceitou o fim do relacionamento com a ex-companheira, de 26, e, após ameaçá-la, sequestrou o sogro, de 57.