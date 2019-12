Defesa Civil alerta sobre pancadas de chuva até a manhã desta segunda-feira em BH

(foto: Juarez Rodrigues/EM/Divulgação)

O último domingo (29) de 2019 será chuvoso. A Defesa Civil alertou para possibilidade de pancadas de chuva, até 8h de segunda-feira (30). No início da tarde, os belo-horizontinos foram supreendidos com chuva em algumas regiões da cidade.

Chove no Santa Mônica. %u2014 Edmilson Magalhães %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@Edmilsonmm) December 29, 2019

A Defesa Civil alerta para cuidados no período chuvoso. O órgão compartilha conjunto de dicas com procedimentos que devem ser adotados em regiões sujeitas a alagamento. O motorista deve evitar trafegar em áreas de inundação ou em ruas sujeitas a alagamentos.

(foto: Defesa Civil/Reprodução)

Para quem está em casa a orientação é maner equipamentos elétricos distantes da água. Também não é indicado se abrigar ou estacionar o carro debaixo de árvores e nem se aproximar de cabos elétricos arrebentados. Em caso de perigo iminente, ligue para a Defesa Civil no 199.

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) informou, neste domingo (29), que subiu para oito o número de mortes provocadas pela chuva em Minas Gerais desde outubro. A última vítima é Gilmara Silva Soares, de 22 anos, que morreu no último dia 23, no Bairro Vale do Jatobá, Regiãod o Barreiro, na capital.