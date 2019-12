Corpos de duas crianças e um idoso são resgatados no Lago de Furnas

Buscas pelos corpos de três desaparecidos duraram três dias (foto: CBMMG)

Trabalhos de buscas dos bombeiros seguem depois de 15 dias em Três Pontas (foto: CBMMG)

Depois de três dias de buscas, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) encontrou no fim da manhã deste domingo os corpos de duas meninas, de 5 e 8 anos, e de um idoso de 60 anos, que estavam desaparecidos no Lago de Furnas, em Carmo do Rio Claro, no Sul de Minas, depois que um barco virou, matando, ainda, outras duas mulheres de idade ainda não divulgada. Todas as vítimas são da mesma família. As equipes de resgate de militares dos bombeiros, da polícia e da Marinha aguradam a chegada da perícia da Polícia Civil. Há dificuldades de comunicação pois o local é isolado e não tem sinal de telefonia móvel.O barco a motor em que a família estava se virou na localidade de Rancho Águas Limpas, em Carmo do Rio Claro, na sexta-feira (27). Um idoso de 73 anos se salvou, mas duas mulheres adultas morreram e tiveram seus corpos recuperados na noite de sexta-feira. As buscas foram feitas por bombeiros do 1º pelotão de Passos.Em outra ocorrência, no mesmo lago, mas a 60 quilômetros de distância, em três Pontas, já faz 15 dias que uma criança de 11 anos e uma dolescente de 17 anos são procurados depois de terem se afogado. As buscas são feitas por equipes de bombeiros do 4º Pelotão de Varginha e a previsão é de que os trabalhos se prolonguem até a sexta-feira (3), caso necessário.Era um dia chuvoso e o pescador chamado Francisco foi pescar com seu filho de 17 anos e o seu sobrinho de 11 anos. Os três estavam num barranco que se encontrava muito escorregadio devido à lama formada pela chuva. Num descuido, o sobrinho escorregou pela lama e caiu dentro das águas. O pescador saltou para dentro do braço de rio que forma o lago e conseguiu resgatar o menino, levando-o até a margem. Contudo, o filho dele acabou escorregando ao tentar ajudá-los, fazendo com que os três caíssem nas águas e acabassem sendo levados pela correnteza.