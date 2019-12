Defesa Civil alerta para pancadas de chuva em BH e interior de MG

(foto: Edésio Ferreira/EM)

A Defesa Civil de Belo Horizonte informou, na tarde deste domingo, que há possibilidade de pancadas de chuva nas próximas horas. Também há alertas para o interior de Minas Gerais.









14h09 - Possibilidade de pancadas de chuva, de 20 a 30 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, até 8h de segunda-feira (23).

Fonte: Defesa Civil de BH@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/Kuz4jOlG8N %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) December 22, 2019

Na capital, a chuva pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento em torno de 50 quilômetros por hora até as 8h de segunda-feira (23).





Há possibilidade ainda de chuva forte com raios e rajadas de vento para os municípios de Biquinhas, Felixlândia, Morada Nova de Minas, Três Marias, São Gonçalo do Abaeté e Tiros, na Região Central do estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia em Minas Gerais (Inmetro) informa que o início do verão (que começou na madrugada deste domingo) promete chuvas fortes em todo o estado nesta semana de Natal, com possibilidade de grandes volumes na Região Metropolitana de BH, principalmente no dia 24.





A chegada de frente fria nesta segunda-feira (23) deverá gerar áreas de instabilidade em todo o estado, com exceção do extremo norte de Minas Gerais. As temperaturas continuam altas no dia de hoje e mas devem cair a amanhã com variação prevista entre 17 e 23ºC e no dia de Natal mínima de 19 e máxima de 24ºC.