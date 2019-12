Calor de 30°C e pancadas de chuva: saiba como fica o tempo em Minas

Final de semana deve ser de calor e chuva em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press / Juarez Rodrigues/EM/D.A.Press)

Interior de Minas

está de volta. Depois dapor Minas Gerais, que deixou o tempo instável e provocou até temporais, a temperatura vai ficar alta em várias regiões do estado. A previsão paraé de máxima de 30°C para esta quinta-feira e nos próximos dias. Pancadas de chuva, que podem ser fortes, estão previstas.De acordo com o meteorologista Claudemir de Azevedo, do, é de calor nos próximos dias. “Teve uma passagem de uma frente fria no estado que já dissipou. Agora, estamos com muita umidade na atmosfera e com a elevação da temperatura podemos ternos finais de tarde. Elas podem ser em forma de pancada”, explicou.Nesta quinta-feira, Belo Horizonte vai ter céu parcialmente nublado. Há uma possibilidade de chuva no final da tarde. A temperatura mínima foi de 17°C e a máxima poderá ser acima de 30°C.Assão favoráveis para as pancadas de chuva, típicas do verão, em boa parte de Minas Gerais. Moradores do Norte e Nordeste do estado devem ficar atentos. Há previsão de precipitações intensas com acumulado que pode chegar a 50 milímetros de água. “Nesta quinta-feira e sexta-feira, essas regiões têm previsão de chuva mais forte. Nas outras localidades a situação vai ficar igual Belo Horizonte, com possibilidade de chuva durante a tarde”, comentou Claudemir de Azevedo.