Mulher morre após ser resgatada de enxurrada no Barreiro

Uma mulher de aproximadamente 22 anos morreu no início da madrugada desta segunda-feira, depois de ser resgatada de uma enxurrada, no Bairro Vale do Jatobá, na Região do Barreiro.

A Polícia Militar (PM) fazia um patrulhamento de rotina na região por volta da 0h, quando os militares foram acionados. Populares disseram que uma mulher estava na enxurrada no cruzamento das ruas Vovô Faria com Carlos Pinto Coelho.

Os militares informaram que foram até o local e viram a mulher parcialmente submersa na correnteza. A vítima foi retirada da água com a ajuda de populares ainda com vida e o Corpo de Bombeiro e o Samu foram acionados.

Os bombeiros e a equipe do Samu realizaram manobras cardíacas, mas a mulher não resistiu.

Segundo a PM, a vítima é de cor morena clara e vestia apenas calcinha.

Por meio de nota, a Defesa Civil de Belo Horizonte afirmou que estão sendo feitas vistorias na Regional Barreiro.



A Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) informa que já foi concluída a bacia de detenção do córrego Olaria/Jatobá para controle de inundações. Outra etapa de obras na região terá início no próximo ano. Também no Barreiro estão ocorrendo três intervenções simultâneas, como tratamento de fundo de vale da sub-bacia do córrego da rua Marselhesa e seu entorno, o esgotamento sanitário ao longo das margens do córrego e a recuperação do canal existente.





Já na área próxima ao córrego Túnel Camarões foi concluída, neste ano, a obra de implantação de duas bacias de detenção para controle de cheias. A obra havia sido paralisada na gestão municipal anterior e foi retomada pela atual administração em 2017. Na mesma região, no segundo semestre deste ano foi iniciada uma obra de urbanização e de implantação de rede de drenagem, com previsão de conclusão no segundo semestre de 2020.

A Polícia Civil informou que a vítima ainda não foi identificada. O corpo se encontra no IML e o laudo da causa da morte deve ser concluído em 30 dias.