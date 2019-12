Manutenção em rede de água interdita trânsito na Avenida Cristiano Machado

(foto: Larissa Kümpel/EM/DA Press)

Segundo a, foi necessário interditar a pista exclusiva para ônibus no trecho. Os coletivos foram desviados para uma faixa da pista mista e voltam para a faixa perto da Avenida Bernardo Vasconcelos. “A estação do Move Minas Shopping não está operando o embarque e desembarque de passageiros no sentido Bairro/Centro por conta do desvio. No sentido Centro/Bairro a pista do MOVE e a estação MOVE Minas Shopping operam normalmente. A opção aos passageiros é realizar o embarque/desembarque na Estação Ouro Minas”, informou a empresa. Agentes da BHTrans orientam motoristas e usuários do transporte coletivo no local.