Rodovias mineiras terão restrições nos dias 25 e 1º; confira as regras

(foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai realizar, nos feriados do Natal e Mundial da Paz, 25 de dezembro e 1º de janeiro, a “Operação Rodovida”. Entre as alterações, estão medidas de segurança necessárias para garantir o fluxo de veículos, já que há uma grande movimentação durante as datas.





Segundo a PRF, bitrens, rodotrens, treminhões, cegonheiras carregadas e veículos com cargas excedentes, que necessitem de Autorização Especial de Trânsito (AET),





O motorista que descumprir a determinação será multado em R$ 130,16 (infração média), receberá quatro pontos na CNH e terá o veículo retido.





Durante o período da operação, a polícia terá reforços na fiscalização nas rodovias federais sob sua circunscrição no estado.





Haverá, por exemplo, ações com objetivo de combater práticas como embriaguez ao volante, não uso do cinto de segurança e demais dispositivos de retenção obrigatórios, além de ultrapassagens proibidas e excesso de velocidade.