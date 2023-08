Novo desafio pela sobrevivência

1499

Jéssica Mayara

Técnico Fabián Bustos, do América, tem desfalques importantes para o jogo diante do Tricolor paulista, entre eles Benítez e Breno (foto: Mourão Panda/América)





O América recebe o São Paulo hoje, às 16h, no Independência, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da derrota por 3 a 1 no jogo de ida das quartas da Sul-Americana para o Fortaleza, a equipe alviverde reúne forças para ao menos melhorar a situação na tabela de classificação. Lanterna do campeonato com 10 pontos em 19 jogos, o time não vence pelo Brasileirão há 10 rodadas. A última vez foi diante do Corinthians, no início de junho.

O São Paulo, por sua vez, está na zona intermediária da tabela, com 28 pontos e na 10ª colocação. O time paulista chega para o duelo após também perder no jogo de ida da Sul-Americana para a LDU, em Quito, no Equador.

O técnico Fabián Bustos, que mal chegou ao clube e já vive uma situação difícil no comando do time, com derrota por 3 a 1 para o Fluminense na última rodada do Brasileiro, além do mau resultado no torneio continental, tem sete jogadores no departamento médico.

Entre os lesionados está o meia Benítez (problema na coxa direita), fundamental para a equipe, Aloísio (contusão na coxa esquerda) e Breno (lesão no punho).

Em compensação, o treinador poderá contar com o retorno do lateral-direito Daniel Borges, que cumpriu suspensão no jogo contra o Fluminense, na última rodada. Pendurados estão Danilo Avelar, Alê, Paulinho Bóia, Renato e Everaldo.





Três desfalques O São Paulo chega para o duelo com três desfalques, sendo dois em seu sistema defensivo. Diego Costa, suspenso, e Beraldo, lesionado, estão fora do confronto. O argentino Galoppo, que está fora do restante da temporada, completa a lista.

No entanto, o técnico Dorival Júnior, que retorna de suspensão, tem reforços. Nestor, Wellington Rato e Alan Franco também voltam após cumprirem suspensão. Pablo Maia, que esteve de fora por dois jogos por indisposição, também poderá enfretar o Coelho.

São Paulo





Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Gabriel Neves, Alisson, Rodrigo Nestor e Welington Rato (Luciano); Lucas Moura e Calleri.





Técnico: Dorival Júnior









21ª rodada do Campeonato Brasileiro





Estádio: Independência





Horário: 16h





Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)





Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa/CE) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)





VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)









Transmissão: Premiere