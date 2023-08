LOUD perde para DRX na estreia do Valorant Champions 2023

1499

A asiática DRX, formada por stax, Rb, Zest, BuZz e MaKo, venceu a LOUD (foto: Reprodução/Valorant Esports)

PRIMEIRO MAPA: LOTUS

SEGUNDO MAPA: SPLIT

TERCEIRO MAPA: ASCENT

PRÓXIMOS JOGOS

A LOUD, formada por saadhak, tuyz, cauanzin, Less e aspas, perdeu para a DRX (foto: Reprodução/Valorant Esports)

DRX (3) x (1) LOUD





A LOUD estreou no Valorant Champions 2023 com derrota para a DRX, neste domingo (6/8). A equipe brasileira, que é a atual campeã do torneio, perdeu para os asiáticos por dois mapas a um. Os dois times se enfrentaram em Los Angeles (EUA) pela fase de grupos do torneio, que é o equivalente a um campeonato mundial de Valorant.O primeiro mapa, Lotus, foi equilibrado entre as duas equipes. Começou com a LOUD fazendo 4x0 na defesa, até a DRX embalar uma sequência de sete rounds e terminar a primeira etapa na vantagem.Virado os lados, os brasileiros fizeram oe oe empataram o jogo. Apesar disso, a DRX chegou perto de finalizar o mapa, com o placar em 10x12 para os asiáticos. Os brasileiros buscaram os dois pontos e levaram para oNa terceira prorrogação, a LOUD fez o primeiro round, na defesa, com tranquilidade e finalizou o mapa com aplantada eda Viper, 15x13.O MVP foi Erick “aspas” Santos, duelista da verduxa, que quase chegou na terceira dezena de kills e terminou com 29e 18 mortes.O segundo mapa, Split, foi escolha da DRX, que dominou os dois lados. A LOUD até ganhou o econômico depois de perder o primeiro, mas os asiáticos iniciaram uma sequência que virou a famosa “bola de neve” e terminaram a primeira etapa com 8x4. Na segunda metade, a DRX não deu trégua e fechou o mapa com 13x6.Destaque para Yu “BuZz” Byung-chul, que terminou a Split com 21e 15 mortes.O mapa decisivo foi a Ascent, conhecida por ser um dos melhores mapas da LOUD. Os brasileiros investiram em uma composição ousada, sem sentinela, formada por Jett, Fade, Breach, Viper e Omen. Enquanto isso, a DRX veio com uma formação mais convencional, com Jett, Sova, Kayo, Killjoy e Omen.A primeira metade ficou nas mãos dos asiáticos, que novamente abriram uma vantagem de 8x4 depois de buscarem vários rounds que começaram na vantagem para a LOUD.Na virada de lados, os brasileiros emplacaram uma sequência de quatro rounds e empataram o jogo. A DRX recuperou a confiança, fez cinco rounds e fechou a série com 13x8.O MVP ficou por conta do Goo “Rb” Sang-Min, que terminou a Ascent com 21e 14 mortes.Com a derrota, a LOUD enfrenta a Team Liquid na próxima quinta-feira (10/8), à noite, pela chave inferior do grupo D - e, caso perca, dá adeus ao Valorant Champions 2023.Lotus: LOUD 15 x 13 DRXSplit: DRX 13 x 6 LOUDAscent: DRX 13 x 8 LOUD