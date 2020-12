Com Felipão, Cruzeiro reduziu distância do G4 da Série B em cinco pontos

Cruzeiro tem 5,9% de probabilidade de acesso (foto: (Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) )





O Cruzeiro reduziu em cinco pontos a distância do G4 da Série B ao alcançar 70% de aproveitamento nos 10 jogos com o técnico Luiz Felipe Scolari - seis vitórias, três empates e uma derrota. Em 11º lugar, com 34 pontos, o time celeste está a nove do quarto colocado, Cuiabá. Na 16ª rodada, a diferença para a Ponte Preta, que fechava o grupo dos quatro primeiros, era de 14 (27 a 13).





Apesar da boa campanha com Felipão, o acesso à primeira divisão ainda é uma realidade distante. Além de começar a Série B com seis pontos a menos, em decorrência de uma punição na Fifa, a Raposa não engrenou sob os comandos de Enderson Moreira e Ney Franco. Juntos, os treinadores alcançaram índice de 40%: cinco vitórias, três empates e sete derrotas.









No cenário de momento, o Cruzeiro precisaria de dez vitórias nos 12 últimos jogos para alcançar 64 pontos e ter, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, 99,5% de chance de acesso. Essa caminhada requer regularidade, perfeição e paciência, visto que uma eventual entrada no G4 demoraria não menos que sete rodadas em razão da grande quantidade de equipes no “bolo” do quarto ao 10º lugar.





O próprio andamento da Série B mostra que o Cruzeiro só esteve uma vez entre os 10 melhores colocados, quando iniciou a disputa com vitórias nas três primeiras rodadas. No mais, perambulou pela zona de rebaixamento ou nas proximidades em virtude dos maus resultados. Agora, ganha sobrevida na competição e tenta desafiar a lógica para retornar ao Brasileirão no ano de seu centenário. O time volta a campo nesta terça-feira, às 21h30, contra o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).