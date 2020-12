Cruzeiro emplaca 4 a 1 no Brasil e sobe para o 11º lugar

Triunfo cruzeirense no Mineirão teve direito a sal grosso para afastar o azar e a golaço de Sóbis, que coroou a boa atuação do time de Felipão (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



Com um golaço de Rafael Sóbis do meio-campo, o Cruzeiro espantou a “zica” no Mineirão ao vencer o Brasil de Pelotas por 4 a 1, ontem, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes de protagonizar o belo lance, o camisa 23 converteu uma cobrança de pênalti na etapa inicial. Os outros gols celestes foram de Arthur Caíke e Jarro Pedroso (contra). Bruno José descontou para o Xavante.

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)





O triunfo fez a Raposa saltar na classificação, indo do 15º para o 11º lugar, com 34 pontos. Agora, além de se afastar da zona de risco, a distância para o G-4 caiu. O próximo compromisso do Cruzeiro será na terça-feira, às 21h30, contra o CRB, no Estádio Rei Pelé.

Em Maceió, o técnico Luiz Felipe Scolari não contará com o atacante Aírton, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Como William Pottker está machucado (e também suspenso), Welinton, Marcelo Moreno e Régis são opções.





Se fora de casa o Cruzeiro detinha mais de 58% de aproveitamento, no Mineirão o índice era de apenas 41%. Em 13 partidas, o time havia vencido somente quatro, além de quatro empates e cinco derrotas. Durante a semana, os atletas frisaram a necessidade de redobrar a atenção para não deixar escapar os pontos como mandante.





Mas a comissão técnica foi além e recorreu à superstição. Antes da partida, o preparador físico Anselmo Sbragia foi flagrado com uma sacola com sal grosso, que foi espalhado pelo gramado do Mineirão.





Assim que a bola rolou, o Cruzeiro começou no ataque. Aos 10min, Rafael Sobis recebeu de Raúl Cáceres, levou a bola para o pé esquerdo e cruzou com efeito. Na segunda trave, Arthur Caíke finalizou de primeira e fez 1 a 0. Quatro minutos depois, veio o segundo gol. Filipe Machado bateu falta, Jarro Pedroso desviou e mandou contra a própria meta: 2 a 0.

Com folga no placar, a Raposa se descuidou por alguns minutos e permitiu ao Brasil de Pelotas diminuir aos 27min. Bruno José recebeu de Jarro Pedroso e chutou cruzado de pé esquerdo: 2 a 1.

Porém, o Cruzeiro voltou a ficar confortável no duelo ao fazer o terceiro, aos 47min, após pênalti cometido por Héverton em Arthur Caíke. Sóbis arrematou forte no meio do gol: 3 a 1.





DO MEIO CAMPO

Na etapa complementar, a equipe celeste ditou o ritmo com toques de pé em pé e posse de bola de 62%. Aos 9min, Rafael Martins se esticou para defender o chute de Jadsom Silva. O que ele não contava era com a ousadia de Rafael Sobis, que resolveu arriscar do meio-campo ao receber bola de graça de Bruno Matias. O golaço coroou a goleada por 4 a 1 e renovou as esperanças do Cruzeiro de acesso à Primeira Divisão.





FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 4 X 1 BRASIL DE PELOTAS





CRUZEIRO: Fábio; Raúl Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Jadsom Silva e Filipe Machado (Jadson 34 do 2º); Aírton (Welinton 34 do 2º), Arthur Caíke e Rafael Sóbis (Marcelo Moreno 33 do 2º)

Técnico: Luiz Felipe Scolari

BRASIL DE PELOTAS: Rafael Martins; Rodrigo Ferreira, Leandro Camilo, Heverton e Alex Ruan (Bruno Santos 16 do 2º); Sousa, Pablo, Bruno José, Matheus Oliveira e Jarro; Matheuzinho

Técnico: Cláudio Tencati

26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Estádio: Mineirão

Gols: Arthur Caíke 10, Jarro Pedroso (contra) 13, Bruno José 27, Rafael Sóbis do 1º e 28 do 2º

Árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta e Luciano Roggenbaum (PR)

Cartão amarelo: William Pottker, Aírton, Alex Ruan

Próximos jogos do Cruzeiro: CRB (f), Vitória (f), CSA (c)





Coelho cola na liderança

Com gol de Ademir, o Coelho bateu o CSA em Maceió e agora está só a quatro pontos da Chapecoense (foto: Fernando Almeida/América)



Com atuação consistente, o América deu mais um passo rumo ao acesso à Primeira Divisão. Na noite desse sábado (5/12), o Coelho superou o CSA por 1 a 0, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado por Ademir, após erro do goleiro Bruno Grassi em saída de bola. Apesar do domínio em campo, o time mineiro desperdiçou várias chances – incluindo um pênalti batido por Rodolfo – para conquistar o resultado amplo fora de casa.





Com o triunfo, o América se recupera da derrota no clássico contra o Cruzeiro, no Independência, por 2 a 1, e segue no segundo lugar da Série B, com 47 pontos. A equipe de Lisca, que estava suspenso e foi substituído por Cauan de Almeida, fica a quatro pontos da líder Chapecoense, que empatou com Juventude por 1 a 1.





Na próxima rodada, o América tem confronto direto com Sampaio Corrêa, terceiro colocado da Série B, com 44 pontos, que goleou o CRB por 3 a 0. O jogo será na terça-feira, no Independência.





Apesar do amplo domínio ontem, o América perdeu ótimas oportunidades de definir a partida no primeiro tempo. Logo aos 3 minutos, Rodolfo invadiu a área e, cara a cara com Bruno Grassi, bateu para fora. O Coelho manteve a intensidade e aproveitou falha defensiva do CSA para abrir o placar, aos 8min. Ademir pressionou a saída de bola do adversário na pequena área. O goleiro tentou afastar o perigo, mas o atacante americano, sagaz, interceptou o chutão, e a bola foi para o fundo do gol: 1 a 0.





Em jogadas aéreas, o alviverde teve ainda duas chances de ampliar a vantagem: aos 21min, Felipe Azevedo subiu mais que a zaga e cabeceou rente à trave; já aos 36min, Messias desviou para trás, Anderson completou para o gol, a bola quicou no gramado e explodiu no travessão. Nos instantes finais da etapa, Alê recebeu passe de Felipe Azevedo, entrou com liberdade na área, mas mandou à esquerda do gol, com perigo.





PÊNALTI



No segundo tempo, a primeira chance foi do CSA. Rone cruzou, e Rodrigo Pimpão completou de cabeça. Matheus Cavichioli saltou no canto esquerdo e fez excelente defesa. Aos 14 minutos, novamente Ademir e Bruno Grassi protagonizaram outro ‘duelo’. Após erro da defesa alagoana, o atacante avançou em velocidade e foi derrubado pelo goleiro: pênalti. Rodolfo foi para a cobrança, chutou forte no meio, mas Grassi se redimiu e evitou o segundo gol do Coelho.





Consistente na marcação, o América diminuiu o ritmo e passou a administrar o resultado. O CSA pressionou na reta final, mas sem êxito nas conclusões.





CSA 0 X 1 AMÉRICA





CSA

Bruno Grassi; Diego Renan, Lucas Dias, Luciano Castán e Rafinha (Cedric); Marquinhos (Rodolfo Filemon), Nadson (Andrigo) e Gabriel; Rone (Pedro Lucas), Rodrigo Pimpão (Rafael Bilu) e Paulo Sérgio

Técnico: Mozart Santos





América

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Messias, Anderson, João Paulo (Sávio); Flávio, Juninho e Alê; Ademir (Léo Passos), Felipe Azevedo (Calyson) e Rodolfo (Felipe Augusto)

Técnico: Cauan de Almeida (interino)

26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Estádio: Rei Pelé

Gol: Ademir 8 do 1º

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira (RJ) e Thiago Gomes Magalhães (RJ)

Cartão amarelo: Rodolfo, Bruno Grassi

Próximos jogos do América: Sampaio Corrêa (c), Paraná (c), Figueirense (f)