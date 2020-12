Rafael Sobis lidera reação do Cruzeiro na Série B

Sobis marcou quatro gols em cinco jogos pelo Cruzeiro na Série B (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) público no sábado, o atacante seria aplaudido de pé no momento em que foi substituído por Marcelo Moreno, aos 34min da etapa final. Na véspera de enfrentar o CRB, às 21h30 desta terça-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió-AL, o Cruzeiro tem Rafael Sobis em evidência graças ao gol marcado em chute do meio-campo na vitória sobre o Brasil de Pelotas, por 4 a 1, pela 26ª rodada da Série B. Se o Mineirão tivesseno sábado, o atacante seria aplaudido de pé no momento em que foi substituído por Marcelo Moreno, aos 34min da etapa final.





LEIA MAIS 07:46 - 05/12/2020 Cruzeiro tenta turbinar o desempenho no Mineirão

07:45 - 05/12/2020 América enfrenta CSA neste sábado em busca da reabilitação

16:41 - 04/12/2020 Nathan minimiza perda da liderança e cobra foco do Atlético contra Inter torcedores celestes fizeram campanha para que o lance concorra ao Prêmio Puskás, da Fifa - os 11 candidatos ao gol mais bonito de 2020 foram divulgados no dia 25 de novembro pela entidade máxima do futebol. Já o presidente Sérgio Santos Rodrigues pediu uma placa no estádio em homenagem ao veterano de 35 anos. Nas redes sociais,celestes fizeram campanha para que o lance concorra ao Prêmio Puskás, da Fifa - os 11 candidatos ao gol mais bonito de 2020 foram divulgados no dia 25 de novembro pela entidade máxima do futebol. Já o presidente Sérgio Santos Rodrigues pediu uma placa no estádio em homenagem ao veterano de 35 anos.





A participação de Sobis, contudo, não se resume à finalização certeira a 55 metros de distância contra o Brasil. Desde que retornou ao Cruzeiro, após rescindir com o Ceará, ele virou sinônimo de liderança e qualidade técnica. Com inteligência e visão de jogo, também colabora dando assistências para os companheiros, além de ajudar na marcação e recomposição.





Ainda no duelo diante do Brasil, Rafael Sobis fez um gol de pênalti, nos acréscimos da etapa inicial, e deu cruzamento com efeito para Arthur Caíke balançar a rede, aos 11 minutos. Na vitória por 2 a 1 sobre o América, na última quarta-feira, foi do camisa 23 o primeiro gol da Raposa, em penalidade máxima no Independência.





Sobis também se destacou ao anotar o gol do triunfo sobre a líder Chapecoense (1 a 0), pela 23ª rodada, na Arena Condá, em Chapecó. Da meia-lua, ele cobrou falta no canto direito e levou a melhor sobre o goleiro João Ricardo.





Com os quatro gols em cinco partidas, Rafael Sobis se igualou aos atacantes Airton e Arthur Caíke e ao zagueiro Manoel na artilharia da Raposa na Série B. Contando os números de sua primeira passagem pela Toca, de junho de 2016 a dezembro de 2018, chegou a 32 gols em 124 partidas.





Elogios de Felipão





O técnico Luiz Felipe Scolari é amigo de Rafael Sobis há bastante tempo, mas somente na reta final da carreira, aos 72 anos de idade, é que ele tem a oportunidade de trabalhar ao lado do jogador. “Estamos juntos agora, e é um prazer e uma alegria muito grande trabalhar com o Sobis. Ele é um jogador inteligentíssimo e tem um caráter, um comando, uma forma de ver e encarar os jogos e treinamentos de maneira diferente de muita gente”.





Para acertar com o Cruzeiro até dezembro de 2021, Sobis abriu mão de um processo trabalhista de mais de R$ 3 milhões e fez acordo para receber pendências de seu vínculo anterior com o clube. Segundo Scolari, a situação ficou boa para todo mundo, principalmente para a comissão técnica, que conta com um atleta “altamente qualificado”.





Sobis e Felipão são amigos de muitos anos (foto: Igor Sales/Cruzeiro)





“Ele veio para o Cruzeiro através de uma situação que já existia e foi acertada. Ficou ótimo para o Cruzeiro e ótimo para o Sobis. Para mim, melhor ainda, pois tenho um jogador altamente qualificado”.





Com 70% de aproveitamento em 10 partidas - seis vitórias, três empates e uma derrota -, Felipão espera que Sobis e os demais integrantes do elenco ajudem o Cruzeiro a se afastar de vez do risco de rebaixamento à Série C. “O Sobis vem fazendo o seu papel juntamente com a equipe. Esperamos que a gente consiga atingir o primeiro objetivo”.





Na classificação da Série B, o time celeste está em 11º, com 34 pontos - nove a menos que o quarto colocado, Cuiabá. A 12 rodadas do fim da competição, a equipe precisa de dez vitórias para chegar a 64 pontos e ter, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, 99,5% de chance de subir à elite do Brasileirão.