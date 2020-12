Nathan minimiza perda da liderança e cobra foco do Atlético contra Inter

Nathan valorizou força do Inter, apesar de mau momento (foto: Bruno Cantini/Atlético) destaques do Galo na competição, Nathan acredita que a equipe deve manter o foco e ‘esquecer’ os adversários diretos na disputa pelo título. Com a vitória por 3 a 0 sobre o Goiás, nessa quinta-feira, o São Paulo ultrapassou o Atlético e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Um dosdo Galo na competição, Nathan acredita que a equipe deve manter o foco e ‘esquecer’ os adversários diretos na disputa pelo título.





10:49 - 04/12/2020 Cruzeiro só esteve entre os 10 primeiros da Série B em uma das 25 rodadas somente em nós. A gente tem que fazer nosso papel em campo e não pensar nos adversários. Sempre que possível, temos que nos manter em cima. É claro que a gente almeja o título. É lutar, lutar, com muita raça. Tenho certeza que, se depender só de nós, vamos conquistar esse título e marcar história no clube”, declarou o meia, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, na Cidade do Galo. “Temos que concentrarem nós. A gente tem que fazer nosso papel em campo e não pensar nos adversários. Sempre que possível, temos que nos manter em cima. É claro que a gente almeja o título. É lutar, lutar, com muita raça. Tenho certeza que, se depender só de nós, vamos conquistar esse título e marcar história no clube”, declarou o meia, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, na Cidade do Galo.





No próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético enfrenta o Internacional, neste domingo, às 18h15, no Mineirão, pela 24ª rodada. Agora vice-líder da Série A, com 42 pontos, dois a menos que o São Paulo. Já o Colorado ocupa o quarto lugar, com 37 pontos.





Nathan avaliou que a postura intensa em campo é necessária para o Atlético superar um adversário direto na tabela. “Temos que impor nosso ritmo de jogo. Nosso time vem se fortalecendo a cada jogo, ganhando mais forma. Só depende da gente. Colocar pressão a todo momento, como fizemos na maioria dos jogos, que a chance dos gols vai vir naturalmente. Precisamos da vitória. Não adianta pensar em título e não ganhar os jogos”, destacou.

O Internacional não vence há seis jogos no Brasileiro. Foram três derrotas (Corinthians, Santos e Fluminense) e três empates (Flamengo, Coritiba e Atlético-GO). Nessa quarta, o time gaúcho perdeu para o Boca Juniors, em casa, por 1 a 0, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Nathan, no entanto, minimizou o mau momento do Colorado e recobrou foco.

“O Internacional faz um bom campeonato, apesar dessa oscilação. Temos de entrar focados em campo, concentrados no nosso estilo de jogo. Se todos derem a vida, a vitória virá”, concluiu.