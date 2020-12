América anuncia consultoria e dá outro passo para se tornar clube-empresa

Ana Carvalho (Tailor), Fred Cascardo (América), Erley Lemos (América), Bruno da Matta (Tailor), Renato Drummond (América) e Dower Araújo (América) (foto: Fernando Almeida)

Com meta de entregar um projeto de clube-empresa até o fim do ano, o América anunciou, nesta sexta-feira, que será assessorado pela consultoria global Ernest & Young (EY) para atrair investidores. A continuação dodo organograma do clube contará agora com o auxílio da consultoria Tailor, especializada em recrutamento executivo, para ser preenchido pelos melhores profissionais do mercado.