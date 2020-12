Pottker sofre lesão na coxa e desfalca Cruzeiro nas próximas rodadas

Pottker disputou cinco jogos e marcou um gol pelo time celeste (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro ) imagem, o atleta teve detectada uma lesão de grau 2 no músculo adutor da coxa esquerda. Ele inicia o tratamento já nesta sexta-feira, na Toca da Raposa II. O Cruzeiro perdeu o atacante William Pottker para as próximas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Após passar por exames de, o atleta teve detectada uma lesão de grau 2 no músculo adutor da coxa esquerda. Ele inicia o tratamento já nesta sexta-feira, na Toca da Raposa II.









A tendência é que o técnico Luiz Felipe Scolari mantenha a opção por Arthur Caíke para o setor. O camisa 7 entrou no lugar de Pottker e teve duas boas chances no início do segundo tempo. Em ambos os lances, o goleiro Matheus Cavichioli, do Coelho, fez duas defesas difíceis.





Motivado pela vitória por 2 a 1 em cima do rival, o Cruzeiro tenta continuar a arrancada na Série B diante do Brasil de Pelotas. Os times se enfrentam neste sábado, às 21h30, no Mineirão, pela 26ª rodada. Na classificação, a Raposa aparece em 15º, com 31 pontos, enquanto o Xavante é o 13º, com 33.





Depois do Brasil, o Cruzeiro medirá forças no mês de dezembro com CRB (fora), Vitória (casa), CSA (fora), Avaí (fora), Ponte Preta (fora) e Cuiabá (casa). A expectativa é emplacar série de resultados favoráveis para se aproximar do G4 e brigar pelo retorno à primeira divisão nos duelos de janeiro.