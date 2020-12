América enfrenta CSA neste sábado em busca da reabilitação

O América, do artilheiro Rodolfo, encara o CSA, em Maceió: time briga para manter a vice-liderança (foto: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A PRESS)







Em busca da reabilitação depois da derrota no clássico para o Cruzeiro, o América enfrenta o CSA às 18h30 de hoje, em Maceió. As duas equipes brigam na parte de cima da tabela pelo acesso à Série A. O confronto, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, será no Estádio Rei Pelé.

A partida coloca frente a frente dois atacantes de grande faro de gol: Rodolfo, pelo lado americano, e Paulo Sérgio, do time alagoano. O camisa 9 do Coelho vive grande temporada e soma 13 gols marcados em 38 partidas em 2020. O 10 da equipe nordestina marcou oito gols em 16 jogos disputados na Segunda Divisão.





O jogo marca também o encontro entre o melhor mandante e o segundo melhor visitante da competição. Enquanto o Azulão somou 28 pontos (de 39 possíveis) jogando no Rei Pelé, o alviverde conquistou 23 (de 39 possíveis) longe do Independência.





Os mineiros terão desfalques em campo e no banco. Um deles é o experiente volante Juninho, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo diante da Raposa. Expulso na quarta-feira, no duelo no Horto, o técnico Lisca não estará à beira do gramado hoje. Lesionados, o volante Zé Ricardo e o meia-atacante Guilherme seguem em tratamento.





Na rodada anterior, coincidentemente, CSA e América enfrentaram rivais regionais. O Coelho foi derrotado por 2 a 1 pelo Cruzeiro, em partida em que a diretoria acusa a arbitragem de ignorar um pênalti a favor dos americanos e marcar um inexistente para os celestes. Já o Azulão empatou com o CRB em 0 a 0.





OLHO NO TOPO

Vice-líder da competição, o América tem 44 pontos, e está a seis de distância da líder, Chapecoense. A equipe de Maceió tem 38 pontos, próxima do grupo que abre o G-4.





O time alagoano terá três desfalques por suspensão automática: o goleiro Matheus Mendes e os volantes Geovane e Yago. Na lateral direita, uma dúvida: Norberto sentiu o joelho no empate com o CRB, realizou exames médicos e não deve atuar. Nesse caso, Rafinha assumiria a vaga. O meia Andrigo também se recupera de dor no joelho e deve desfalcar o Azulão.





* Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Murta





FICHA TÉCNICA

CSA x América

CSA: Bruno Grassi; Diego Renan, Cléberson, Castán, Rafinha (Norberto); Cedric, Marquinhos, Nadson; Gabriel, Rodrigo Pimpão e Paulo Sérgio

Técnico: Mozart Santos

América: Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Messias, Anderson, João Paulo; Flávio (Sabino), Geovane, Alê; Ademir, Felipe Azevedo e Rodolfo

Técnicos: Cauan de Almeida e Márcio Hahn

26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Horário: 18h30

Estádio: Rei Pelé

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira (RJ) e Thiago Gomes Magalhães (RJ)

TV: SporTV e pay-per-view