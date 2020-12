CSA x América na Série B: veja prováveis escalações e saiba onde assistir

CSA e América realizarão confronto direto no topo da tabela da Série B (foto: Montagem com imagens de Augusto Oliveira/CSA e Estevão Germano/América) confronto será realizado no Estádio Rei Pelé, em Maceió, e terá transmissão do Sportv (exceto para o estado de Alagoas), além dos canais Premiere FC. CSA e América se enfrentarão às 18h30 deste sábado (5), em partida válida pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Oserá realizado no Estádio Rei Pelé, em Maceió, e terá transmissão do Sportv (exceto para o estado de Alagoas), além dos canais Premiere FC.









CSA





A equipe alagoana, 6° colocada da Série B, tem três desfalques por suspensão. São eles: o goleiro Matheus Mendes e os volantes Geovane e Yago. Na lateral direita, uma dúvida: Norberto sentiu o joelho no empate com o CRB, realizou exames médicos e não deve atuar. Neste caso, Rafinha assumiria a vaga. Por sua vez, o meia Andrigo também se recupera de dores no joelho e também deve desfalcar o Azulão.





Sendo assim, a provável escalação do CSA tem: Bruno Grassi; Diego Renan, Cléberson, Castán e Rafinha (Norberto); Cedric, Marquinhos e Nadson; Gabriel, Rodrigo Pimpão e Paulo Sérgio.





América





O Coelho, vice-líder da Série B, não contará com o volante Juninho, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Cruzeiro. Lesionados, o volante Zé Ricardo e o meia-atacante Guilherme seguem em tratamento.





O clube mineiro não divulga os relacionados para suas viagens. Ainda assim, o meia Geovane e o atacante Vitão, recuperados da COVID-19, treinaram normalmente com o elenco ontem. Assim, existe a possibilidade de que o técnico Lisca escale Geovane, costumeiramente titular, na partida contra o CSA.





Dessa forma, a provável escalação do América conta com: Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Messias, Anderson, João Paulo; Flávio (Sabino), Geovane, Alê; Ademir, Felipe Azevedo e Rodolfo.