Atleta da Somália bate recorde de pior tempo nos 100m rasos

A velocista é sobrinha do vice-presidente da federação de atletismo do país.



Uma corredora somali bateu um recorde em sua participação nos Jogos Mundiais Universitários, realizado na China: ela fez o pior tempo da história do atletismo nos 100 m rasos. Após o acontecido, a jovem está sendo investigado, sob a suspeita de ter sido escolhida para representar seu país por motivos pessoais.

Nasra Abukar concluiu a prova em 21s81, ficando em último lugar na competição. Para se ter uma ideia, a campeã da prova, a brasileira Gabriela Mourão, cruzou a linha de chegada com 11s58. O ministro dos esportes da Somália, Mohamed Barre, afirmou que a discrepância de 10 segundos é uma vergonha para o país. Ele também pediu desculpas ao país e insistiu que "o que aconteceu hoje não foi uma representação do povo somali".

A somali gastou quase 22 segundos para concluir a prova, 10 segundos a mais que o primeiro lugar (foto: Reprodução / redes sociais)

Barre ainda disse que abriu uma investigação para saber se Nasra foi escolhida para participar dos Jogos Universitários por ser sobrinha da vice-presidente da federação de atletismo do país, Khadija Aden Dahir. Antes de a competição começar, a tia chegou a parabenizar a jovem nas redes sociais.

Por conta das investigações, Dahir foi afastada do cargo. A alegação de Barrer é de que ela "se envolveu em atos de abuso de poder, nepotismo e difamação do nome da nação". Ainda de acordo com o ministro, Nasra foi classificada como esportista e não como corredora para o campeonato. Ele também recomendou que o Comitê Olímpico Nacional da Somália fizesse uma reunião urgente para discutir o caso.

Ele acrescentou que "o Ministério da Juventude e Esportes declara firmemente sua intenção de prosseguir com uma ação legal contra o presidente da Federação de Atletismo da Somália e os indivíduos responsáveis %u200B%u200Bpela falsificação da Associação Esportiva da Universidade da Somália".