Copa do Mundo: web questiona Pia após derrota para França

Mesmo com animação da torcida, Brasil foi derrotado (foto: Redes sociais)

Os brasileiros acordaram na manhã deste sábado (29/7) preparados para curtir a partida entre a seleção e as francesas, pela Copa do Mundo Feminina. Apesar do ânimo após o primeiro jogo, em que as brasileiras venceram o Panamá por 4 a 0, nossas jogadoras foram derrotadas pela França. Foi um jogo acirrado, que terminou com o placar de 2 a 1.

Eugéne Le Sommer marcou o primeiro gol, aos 17 minutos do primeiro tempo, em que as francesas dominaram em campo. No começo da segunda etapa, aos 12 minutos, Debinha empatou. Mas, aos 37, Wendie Renard marcou o gol decisivo.

Durante a partida, a craque Marta não escondeu a apreensão do banco de reservas. Em um momento, foi possível ver a camisa 10 gritando de frustração ao ver o jogo. A técnica Pia Sundhage só colocou a artilheira para jogar no fim da partida. Ela só passou 14 minutos em campo.

A decisão de Pia frustrou os internautas, que não a perdoaram após o fim da partida. Seu nome foi parar nos assuntos mais comentados das redes sociais, com diversas críticas à técnica. “Grande erro da treinadora do Brasil Pia Sundhage em deixar a Marta no banco. Daí, faltando apenas alguns minutos, ela põe a Marta para tentar reverter o placar adverso? Erro, GRANDE erro. Marta tem que ser titular”, defendeu um comentário.

Outro ponto questionado é a falta de alterações no time entre o primeiro e o segundo tempos. “Por que a Pia demorou 300 anos pra mexer no time? Tem que ter uma Marta na zaga, no meio e no ataque, em cada posição. Só a Rainha Marta não faz milagre. O Brasil fez um mau primeiro tempo e jogou bem o segundo”, disse outra crítica.

“Seja a Pia: - Mude a formação inicial, no segundo jogo da copa; - Faça alterações só quando já está perdendo; - Fique parada ao lado do campo sem dar instrução nenhuma; - Não oriente o time a fazer marcação individual em uma jogadora de 1,83m, numa bola parada. Foi muito mal hoje a Pia Sundhage”, declarou um internauta.

Houve também críticas à performance da técnica como um todo, inclusive pela falta de domínio de Pia no português. “Tô falando isso pra todo mundo, não tem como a mulher dar instrução nenhuma SE ELA SÓ SABE PORTUGUÊS NA HORA DE CANTAR ALCEU VALENÇA!”, apontou um comentário. Recentemente, o Globo Esporte divulgou que a americana usa as músicas do pernambucano para aprender o português.

“A Pia é bem fraca, pra mídia que tem...Convocações inexplicáveis, Cristiane fora inadmissível, barrou a Bia Zaneratto, ninguém entendeu um jogo grande como esse, colocar a Marta faltando 5 minutos é piada e precisando vencer entra com a Mônica, nada contra ela, porém, uma substituição ruim”, avaliou outro internauta.

Muita gente desanimou com o resultado. “Resultado péssimo pro Brasil hoje. Meninas errando jogadas por querer enfeitar, errando fundamentos, marcando mal e correndo errado. Agora, se classificar virou decisão contra a Jamaica e, mesmo se classificando, não vejo chances contra a Alemanha”, pontuou outro.

Mas muita gente segue no clima da Copa e promete secar o jogo do próximo adversário da seleção. “Com todo respeito, mas estou torcendo para a Jamaica perder pro Panamá, dá pra ser ? Já é ou já é???? Eitaaaaaa sou Panamá desde pequenina nesse jogo. O Brasil vai ganhar da Jamaica”, espera um perfil. Veja mais reações:

Acordei, liguei a TV, empatamos e me animei, pra no final perdermos numa bobagem! pic.twitter.com/3v11bGuThO %u2014 %uD835%uDC01%uD835%uDC1A%uD835%uDC27%uD835%uDC2D%uD835%uDC22%uD835%uDC26 %uD835%uDC09%uD835%uDC2B %uD83D%uDD90%uD83C%uDFFD (@joebantim) July 29, 2023

Brasil: precisando de uma mudança pra empatar e quem sabe virar o jogo com a França



Pia Sundhage: pic.twitter.com/uINDWULbzS https://t.co/ntmUj56Uyf %u2014 pilido né gente (@DaviLemes) July 29, 2023

Pia Sundhage é um Renato Gaúcho grecin 5 tons de grisalho %u2014 Tri.%uD83C%uDFC6%uD83C%uDFC6%uD83C%uDFC6 (@jeanrspi) July 29, 2023

A PIA REALMENTE ESPEROU A FRANÇA VIRAR CONTRA O BRASIL P POR A MARTA NO JOGO....... INACREDITÁVEL UM CARALHO DESSE https://t.co/64Jrj87y2u %u2014 mel daroit (@megrassmann) July 29, 2023