Antony se pronuncia sobre acusação de violência doméstica

Durante o depoimento, Antony optou por não falar. (foto: Reprodução / Instagram)

Antony, jogador de futebol do Manchester United, expressou publicamente pela primeira vez nesta quarta-feira sobre as acusações de violência doméstica, ameaça e lesão corporal que enfrenta na justiça, apresentadas por sua ex-namorada, a DJ e influenciadora digital Gabriela Cavallin. As denúncias foram feitas na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, no Tatuapé, São Paulo, no início deste mês.









Leia: Estados Unidos sediará a primeira Copa do Mundo de Clubes da Fifa em 2025 O atleta de 23 anos declarou, através de suas redes sociais, que sua 'inocência será comprovada' e que passou as últimas semanas 'sofrendo em silêncio' com sua família, alegando ser vítima de uma 'acusação falsa'. Durante o depoimento, Antony optou por não falar. 'Após prestar meu depoimento na delegacia responsável pela investigação do inquérito que envolve meu nome, decidi me manifestar publicamente, pela primeira vez, desde que fui falsamente acusado de agressão', disse ele.



Antony continuou: 'Permaneci em silêncio até agora para não interferir na investigação, mas durante todo esse tempo, minha família e eu sofremos em silêncio. Apesar de ter nascido e crescido em uma comunidade muito pobre, nunca vivi uma situação como essa, onde uma falsa acusação de agressão levou a um julgamento público prévio e injusto por parte de alguns.'





De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), a denunciante solicitou medidas de proteção urgentes. Um exame de corpo de delito foi requisitado pela delegada encarregada, Jaqueline Rose Zajac. 'Após a conclusão da investigação, minha inocência será provada, a justiça prevalecerá e o dano inicialmente causado à minha imagem será esquecido. Agradeço pelas inúmeras mensagens de apoio recebidas durante esse momento difícil', afirmou Antony.





O atleta ganhou destaque no futebol em 2019, após se destacar na conquista da Copinha pelo São Paulo. No ano seguinte, o São Paulo vendeu Antony para o Ajax, da Holanda, por 16 milhões de euros (R$ 74 milhões na época). Rapidamente, Antony conquistou o coração dos torcedores e se destacou no futebol brasileiro na Europa.





Vencedor com o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021 e com várias convocações para a seleção brasileira, Antony foi vendido pelo Ajax ao Manchester United em agosto do ano passado por 100 milhões de euros (R$ 500 milhões), tornando-se a venda mais cara da história do futebol holandês. Antony participou da seleção brasileira que competiu na Copa do Mundo do Catar em 2022. Na semana passada, ele foi ausente do time inglês devido a uma lesão na final da Copa da Inglaterra contra o Manchester City.