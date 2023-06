Ex-zagueiro uruguaio visita crianças em tratamento no interior de São Paulo

1499

Durante a visita, uma menina de 7 anos, em tratamento contra leucemia, recebeu a feliz notícia de que seu transplante de medula óssea havia sido bem-sucedido (foto: HCM/Divulgação)



O ex-jogador do São Paulo, Diego Lugano, esteve no Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de São José do Rio Preto (SP), onde conheceu a estrutura do local e trouxe alegria aos pacientes. Durante a visita, realizada no último sábado (10), uma menina de 7 anos, em tratamento contra leucemia, recebeu a feliz notícia de que seu transplante de medula óssea havia sido bem-sucedido.





O ex-atleta ficou impressionado com a qualidade do trabalho realizado pelos profissionais do HCM e elogiou o esforço e dedicação de todos, destacando a capacidade e amor com que atendem às pessoas, salvando vidas. Em sua passagem pelo hospital, Lugano também teve a oportunidade de encontrar uma menina uruguaia, o que o fez refletir sobre a qualidade dos hospitais no estado de São Paulo, ressaltando o acolhimento ao paciente e a combinação entre tecnologia e compaixão humana como diferenciais.

O ex-jogador, que viveu por 13 anos na Europa, afirmou que tal combinação é o que realmente faz a diferença. A visita de Diego Lugano ao Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto trouxe esperança e alegria aos pacientes e familiares, além de valorizar o trabalho dos profissionais da saúde envolvidos no cuidado e recuperação dessas crianças.