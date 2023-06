Tênis: diferenças nos sets entre homens e mulheres e busca por igualdade

Apenas em 1884 as mulheres foram autorizadas a jogar, com a mudança para três sets (foto: Freepik)

A emocionante campanha de Bia Haddad em Roland Garros trouxe ao público brasileiro a paixão pelo tênis. Paralelamente, surge a questão: por que as mulheres jogam em três sets e os homens em cinco? A resposta envolve o machismo presente no esporte até hoje, mas se baseia principalmente no tradicionalismo do tênis.Criado no final do século 19 na Inglaterra, o tênis teve seu início com o Torneio de Wimbledon em 1877, atualmente um dos quatro Grand Slams da temporada. No começo, apenas homens competiam, com a vitória sendo decidida em cinco sets. Apenas em 1884 as mulheres foram autorizadas a jogar, com a mudança para três sets implementada desde as primeiras partidas femininas, refletindo a ideia de que as mulheres teriam menos força física para suportar uma competição tão desgastante.