New Balance patrocina atletas e foca em corrida de rua no Brasil

A New Balance já patrocina algumas das maiores maratonas do mundo, como as de Londres, Nova York e Valência. (foto: Reprodução / New Balance)

A New Balance está expandindo sua presença no cenário brasileiro de corrida de rua ao anunciar o patrocínio de quatro atletas de elite nesta quarta-feira (7/6). A aposta da marca inclui Justino Pedro da Silva, 38 anos, bicampeão da Maratona Internacional do Rio de Janeiro e recordista do evento. Além dele, Edson Amaro dos Santos, duas vezes vice-campeão da maratona carioca, e José Marcio Leão, que representará o Brasil no Campeonato Mundial de Atletismo em agosto na Hungria, também fazem parte da equipe. Mirela Saturnino, bicampeã sul-americana de maratona em 2017 e 2022 e medalhista de bronze no Pan-Americano da Venezuela, completa o time patrocinado pela New Balance.





A iniciativa faz parte da estratégia da empresa para aumentar sua participação no mercado de corrida de rua no Brasil. A New Balance já patrocina algumas das maiores maratonas do mundo, como as de Londres, Nova York e Valência. No entanto, no Brasil, o envolvimento da marca com o esporte começou recentemente. A Meia Maratona de Porto Alegre, realizada em abril, foi o primeiro evento apoiado pela New Balance no país.





Segundo Leandro Moraes, diretor de marca da New Balance, a associação da empresa com os melhores corredores brasileiros é um passo natural para conquistar mais espaço no universo da corrida de rua no Brasil. Os quatro atletas patrocinados estrearão oficialmente com a marca no final de semana durante a Maratona Internacional do Rio de Janeiro.