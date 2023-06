Vinícius Júnior e Rodrygo herdam camisas 7 e 11 no Real Madrid

1499

Vinícius Júnior vestirá a 7 e Rodrygo, a 11 (foto: JAVIER SORIANO/AFP)



Com o término da temporada europeia de futebol, o Real Madrid anunciou nesta segunda-feira a atualização dos números das camisas de seus jogadores para o próximo ano. Diante das saídas de importantes nomes do time, como Eden Hazard e Karim Benzema, os brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo receberam novas numerações.





A partir de 2023/2024, eles vestirão as camisas 7 e 11, respectivamente. Anteriormente, Vinícius Júnior usava a camisa 20, tanto no Real Madrid quanto na seleção brasileira e no início de sua trajetória no Flamengo. Foi com esse número que ele marcou o gol do 14º título do Real Madrid na Champions League.





Na Copa do Mundo do Catar, Rodrygo também vestiu a 21 e, no último amistoso do Brasil contra o Marrocos, usou a camisa 10. Antes de Rodrygo, a 11 era de Marco Asensio, e também foi utilizada por Gareth Bale, tetracampeão da Champions League com o clube.

Atualmente, Vinícius Júnior e Rodrygo são os únicos atacantes no elenco do Real Madrid. Com a saída de nomes importantes, o time busca reforços para a próxima temporada. O primeiro grande investimento foi a contratação do inglês Jude Bellingham, revelação do Borussia Dortmund.

Leia mais: Racismo no futebol: especialistas discutem soluções após insultos a Vini Jr A camisa 7 do Real Madrid é considerada a mais importante do clube. Desde a saída de Cristiano Ronaldo em 2018, o número não esteve presente nas principais conquistas do time. Ao herdar a camisa, Vinícius Júnior destaca-se novamente como protagonista.

Em abril deste ano, o jornal Sport já havia noticiado que o Real Madrid pretendia passar a camisa 7 ao atacante, mas, naquele momento, ele preferia manter o 20 ou assumir a 11, que agora ficará com Rodrygo.

Além de Cristiano Ronaldo, maior artilheiro da história da Champions League, a camisa 7 ganhou destaque com Raúl Gonzalez no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000.





Tricampeão da competição continental, Raúl marcou uma era no clube merengue. Antes dele, Juanito e Butragueño, nas décadas de 1970 e 1980, também contribuíram para tornar o número um dos mais importantes do futebol mundial.