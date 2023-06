Racismo contra Vini Jr. no Fifa 23 é denunciado por jogador brasileiro

1499

O time adversário tinha o nome 'Monicius Jr', uma combinação da palavra 'mono', que significa macaco em espanhol, com o apelido do atleta brasileiro (foto: JAVIER SORIANO/AFP)



Miguel 'SpiderKong', jogador profissional brasileiro de Fifa 23, se deparou com uma ofensa racista direcionada a Vinicius Júnior, jogador do Real Madrid, em uma partida no videogame.





Leia também: Racismo no futebol: especialistas discutem soluções após insultos a Vini Jr Ao perceber a ofensa, Miguel decidiu denunciar o caso à EA Sports, desenvolvedora do jogo. No entanto, a empresa respondeu em poucas horas, alegando que não houve violação das regras. Miguel, que atua como jogador profissional pela Tuzzy Esports, estava disputando uma partida válida pelo FUT Champions, no modo Ultimate Team do game.

Indignado com a resposta da EA Sports, Miguel utilizou o Twitter para se manifestar sobre o ocorrido e criticar a falta de punição ao jogador responsável pela ofensa racista. O caso repercutiu e gerou discussões sobre a necessidade de combater o racismo no ambiente dos videogames e dos esportes eletrônicos.