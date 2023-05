Investigação de suspeita de racismo em jogo dos Jogos Escolares de São Luís

1499

A Federação Maranhense de Desporto Escolar iniciou uma investigação para averiguar um possível caso de racismo ocorrido durante uma partida de futsal nos Jogos Escolares de São Luís. A vítima, um aluno do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (Iema), afirmou ter sido alvo de insultos racistas vindos da torcida. O episódio aconteceu no domingo (21), no Ginásio Costa Rodrigues, em São Luís.



O estudante informou que ouviu gritos e ofensas racistas provenientes da arquibancada, mas não conseguiu identificar os responsáveis devido à quantidade de pessoas presentes e por estar de costas para o público no momento dos ataques. Segundo o aluno, as agressões partiram de torcedores da equipe adversária, pertencente a uma escola particular de São Luís. A escola Upaon-Açu se pronunciou nas redes sociais, afirmando que os árbitros da partida não ouviram nenhum discurso discriminatório de ambas as torcidas, mas irá acompanhar o caso até que tudo seja esclarecido.





Leia também: Hellman sobre racismo: "Se depender de mim, a gente sai de campo" A Secretaria Municipal de Desportos e Lazer (Semdel) também se manifestou, condenando o ataque e informando que o caso está sendo investigado. Romário Barros, secretário de Desporto e Lazer de São Luís, afirmou que uma reunião será realizada na sexta-feira com todos os envolvidos no caso, incluindo representantes das escolas, árbitros e o coordenador da praça esportiva, para apurar o ocorrido.

O governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), também comentou o caso nas redes sociais, garantindo apoio ao aluno vítima de racismo e reforçando o combate à discriminação étnico-racial. O episódio ocorre em meio a outro caso de racismo envolvendo o jogador brasileiro Vinicius Junior na Espanha, onde foi chamado de 'macaco' por torcedores durante uma partida entre Valencia e Real Madrid.



A polícia espanhola deteve sete pessoas suspeitas de crimes de injúria racial e ódio contra o jogador. A ONU pediu ações mais efetivas para prevenir e combater episódios de racismo no esporte e nos governos, destacando a necessidade de ouvir atletas afrodescendentes.