Conheça os 4 melhores Slots com Jackpot Progressivo de 2022

(foto: Aidan Howe/Pixabay)

Quem nunca sonhou em entrar em um cassino físico e, depois de girar a bobina algumas vezes (ou apertar o botão) ver aparecer na tela que ganhou um jackpot? Palavrinha mágica para muitos jogadores de cassino online, o jackpot progressivo é, sem dúvidas, uma das atrações mais procuradas em qualquer cassino, e não seria diferente em se tratando de jogos online.





E o que é um jackpot progressivo? Como saber qual o melhor jogo de slot para tentar a sorte e se tornar milionário? Essas e outras perguntas responderemos aqui no artigo. Além disso, é possível também encontrar informações sobre os melhores sites para ganhar dinheiro com jogos online





O que é Jackpot Progressivo?





A expressão ganhar o jackpot significa ganhar o prêmio máximo. E o jackpot progressivo nada mais é do que os prêmios sendo acumulados a cada rodada, ou seja, fazendo com que o total se multiplique.





E como se forma então? Parte do valor que é apostado por todos os jogadores em um determinado jogo de slot contribui para que um único jogador leve o prêmio. Ou seja, quanto mais popular e jogado for o jogo, maior será o prêmio a ser ganho devido ao acúmulo do valor jogado.





Há alguns tipos de jackpot progressivos que você pode escolher, a saber:





Individual: a máquina de slot selecionada não está ligada a nenhuma outra, ou seja, somente uma máquina acumula o montante dos jogadores;

Conectado: a máquina de slot selecionada está conectada a outras máquinas de slots em um mesmo cassino online, geralmente da mesma empresa de provedores de jogos;

Multi-localidade: as maiores empresas de cassinos online recebem dos melhores provedores de jogos os slots mais procurados, pois estes podem acumular bastante dinheiro.





Mas é bom estar atento a algumas regras e termos a serem seguidos antes de tentar ganhar o jackpot progressivo em um slot. Muitos slots podem exigir que o jogador faça uma aposta máxima permitida para tal slot, a fim de que você tenha a chance de levar o jackpot. Um outro detalhe é que por vezes, os pagamentos dos jackpots podem ser feitos em parcelas, e não de uma só vez. Sendo assim, consulte sempre as empresas de software e de cassinos online para saber como funciona.



Melhores Slots com Jackpot Progressivo





Alguns dos melhores slots encontrados online são:





Empire Treasure: Wild Crusade - com RTP de 95,4% e 40 linhas de pagamento, o jogo foi desenvolvido pela Playtech e leva você até a Idade Média. Oferece um prêmio máximo de 10.000x o valor da aposta em cada rodada;

Age of the Gods: King of Olympus - com RTP de 95.8% e 25 linhas de pagamento mais 10 giros grátis, a temática deste sucesso da Playtech foca nos deuses gregos. Possui multiplicador de 2x e pode render um prêmio de 18000 x o valor da aposta;

Age of the Gods: Mighty Midas - com RTP de 96,3% e 40 linhas de pagamento, este slot oferece 20 giros grátis;

Vikings Empire Treasures - com 25 linhas de pagamento e RTP de 96,3%, o slot da Playtech oferece 25 giros grátis e prêmio máximo de 12.500x o valor apostado.