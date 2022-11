Entenda como Nubank, C6 Bank e Lanistar usam sistemas de recompensas

(foto: Divulgação)

As recompensas para os clientes podem assumir muitas formas. Para o Nubank e o C6 Bank, elas vêm principalmente em um sistema baseado em pontos que reembolsa os usuários com base no nível de atividade de suas contas.





A Lanistar está adotando uma abordagem alternativa para esse sistema ao invés de implementar atualmente um sistema de recompensa de inscrição que fará com que novos membros do aplicativo fintech recebam R$ 12 diretamente em suas contas. Mas quão bem-sucedido poderia ser esse incentivo de recompensa?





Neste artigo, analisaremos os sistemas de recompensa oferecidos aos clientes do Nubank e do C6 Bank, antes de examinar mais detalhadamente o atual da Lanistar e o que isso pode significar para o futuro das fintechs.





O Nubank Rewards aproveita ao máximo seus gastos





Com os prêmios do Nubank, os usuários podem receber 1 ponto a cada R$ 1 gasto em sua conta por meio do programa. Esses pontos nunca expiram, ou seja, podem ser facilmente acumulados por longos períodos para serem utilizados %u200B%u200Bda maneira mais adequada às necessidades do cliente.





Os pontos podem ser usados %u200B%u200Bpara tudo, desde descontos em restaurantes até a troca por voos e hospedagem ao redor do mundo, tudo feito pelo aplicativo afiliado do Nubank, o Smiles.





A adesão ao sistema de recompensas do Nubank custa R$ 19 por mês ou R$ 190 por ano, e é uma excelente forma para quem gasta com frequência aproveitar ao máximo seu dinheiro. O serviço atualmente não está aceitando novos assinantes, mas ainda funciona para aqueles que já assinaram o serviço.



C6 Bank Atom Points dão recompensas a todos





Da mesma forma que o Nubank, o C6 Bank também administra um sistema de recompensa baseado em pontos para os usuários, no qual as compras se traduzem em pontos que podem ser trocados por descontos em uma variedade de compras e serviços. Assim como o Nubank, os pontos do C6 Bank também não expiram, o que significa que podem ser acumulados para gratificações que os clientes realmente desejam receber.





A maior diferença, no entanto, é que não há taxa de participação para se integrar ao sistema de recompensas do C6 Bank. Todo usuário é elegível para participar do programa, com pontos que podem ser resgatados na C6 Store no aplicativo.





Para aqueles que procuram gratificações mais acessíveis para o uso contínuo do aplicativo, a resposta pode estar no C6 Bank.



O recém-chegado Lanistar usa prêmios para fazer uma declaração





Embora os sistemas de recompensa baseados em pontos sejam excelentes para plataformas de pagamento com cartão que buscam reter clientes, para os mais novos no setor, muitas vezes, é necessário ser criativo para conquistar usuários e manter a fidelidade em um setor com tantos concorrentes. Para ser visto, você deve fazer uma declaração.





É por isso que a Lanistar optou por implementar uma gratificação financeira para aqueles que desejam se inscrever em sua plataforma, a fim de aumentar um público que certamente adorará os muitos recursos que a Lanistar tem a oferecer.





(foto: Divulgação)







Até o dia 15 de janeiro de 2023, os primeiros 100.000 novos usuários do aplicativo Lanistar poderão receber uma recompensa de R$ 12,00 desde que respeitados os Termos e Condições do incentivo. Isso em conjunto com um sorteio que acontecerá durante o mesmo período, no qual uma vez a cada três dias 25 usuários aleatórios da Lanistar serão selecionados para a chance de ganhar um prêmio impressionante de R$ 6.000.





Achou incrível? Então não deixe de conferir o aplicativo Lanistar e se inscrever. Ele oferece uma enorme variedade de serviços para simplificar os gastos do dia a dia, desde a integração do Google Pay com seu cartão virtual, até opções de pagamento PIX e transferências gratuitas entre usuários Lanistar. Existe até uma troca de criptomoedas em andamento, que deve chegar ao aplicativo em breve.





Para mais informações sobre Lanistar, siga os links abaixo: