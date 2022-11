Comércio eletrônico: conheça a MetaTrader 4 e saiba como utilizá-la

A plataforma facilita o trading on-line (foto: Austin Distel/Unsplash)

Metatrader 4 (mt4) é uma plataforma de trading on-line muito popular que as pessoas podem usar para automatizar suas negociações. Sua interface de usuário é bem simples e oferece acesso a uma análise técnica detalhada e avançada e a sistemas comerciais flexíveis. A seguir, detalharemos exatamente o que é Metatrader 4 e como você deve utilizá-lo.





O que é MT4?





MetaTrader4 é uma plataforma de trading on-line intuitiva e direta, desenvolvida no ano de 2005. Os operadores utilizam a Metatrader 4 (mt4) para especular sobre os preços dos principais mercados financeiros, incluindo índices, ações, matérias primas, criptomoedas e commodities, só para citar algumas.





A MT4 é uma plataforma muito popular por poder ser personalizada de acordo com as suas preferências comerciais. Tornou-se popular justamente porque os usuários podiam criar suas próprias estratégias de trading automatizadas. De lá pra cá se tornou uma das melhores plataformas do mercado para automatizar sua trading.





O software permite que você tenha preços e gráficos ao vivo, a capacidade de colocar ordens e gerenciar suas contas. Ao mesmo tempo pode ser usado para automatizar suas negociações com algoritmos que abrem e fecham transações para você de acordo com uma lista de parâmetros definidos.



Como você pode usar Metatrader 4?





Esta plataforma possui uma extensa biblioteca de indicadores. No entanto, você não irá usar todos esses indicadores; muito provavelmente nem mesmo um 10%. Porém, eles estão lá caso você queira.





Como são desenvolvidos os indicadores? A comunidade global de usuários desta plataforma não só os desenvolve, mas também os compartilha. Permita que MT4 faça o trabalho por você. Personalizar gráficos, negociar uma variedade de instrumentos, desenvolver as suas próprias estratégias de trading e mais.



Como é o passo a passo?





1. Em primeiro lugar, abrir uma conta





Sem dúvida, o primeiro passo é ter uma conta. Pode ser uma conta demo ou real. No entanto, você precisará de uma conta para começar a usar o MT4. Depois de ter criado uma conta, você irá receber seus dados para o login MT4.



2. Depositar fundos na conta





É necessário depositar fundos através de um cartão de débito ou de crédito, carteira virtual ou E-Wallet, ou também pode ser feita uma transferência bancária para iniciar a operação.



3. Agora sim, pode começar a operar





É possível operar a partir de qualquer tipo de dispositivo: seu computador, um dispositivo Android, iPad, iPhone ou simplesmente diretamente através da web. É preciso fazer o download do MT4 no dispositivo que você preferir.



Por que motivo é bom ter MT4?





Na realidade, no mundo do trading existem diversas plataformas e todas elas oferecem diversas opções. No entanto, Metatrader 4 (mt4) é a mais escolhida pelos principais especialistas de trading. E isso não acontece por mero acaso. Ser a plataforma de trading perfeita tem a sua explicação.





MT4 geralmente supera as outras plataformas existentes quanto ao nível de velocidade. Isso é muito importante. Por outro lado, é uma plataforma flexível, permitindo que qualquer operador possa definir MT4 como quiser.





Uma das coisas que fazem de MT4 uma excelente plataforma é o fato de poder fazer uso dela desde qualquer tipo de dispositivo. Isso quer dizer que qualquer trader poderá fazer uso de MT4 na hora que considerar apropriada.





Outro motivo muito interessante é o fato de MT4 suportar uma variedade de idiomas diferentes. Assim sendo, não é só a diversidade de moedas, mas também de países diferentes. Ter a possibilidade de acessar a plataforma em praticamente todos os idiomas que se falam comumente facilita, com certeza absoluta, o desenvolvimento dos traders.





Em conclusão, os mercados financeiros se movimentam por meio de tendências e saber como identificá-las é a chave do sucesso. Para isso existem plataformas como Metatrader 4. Desse modo, tendo a capacidade de identificar a tendência antes de adotar uma decisão, você se tornará um trader de sucesso.