Como Nubank, C6 Bank e Lanistar te ajudam a economizar para o fim de ano

(foto: Divulgação)

À medida que o ano chega ao fim e as festas se aproximam, economizar dinheiro é mais importante do que nunca. Nubank, C6 Bank e Lanistar são três provedores de serviços financeiros que podem ajudar nessa questão. Os recursos mais recentes disponíveis para os usuários oferecem a cada um uma maneira única de economizar dinheiro nesta época festiva.





Neste artigo, veremos os novos recursos disponíveis via Nubank, C6 Bank e Lanistar, para entender como esses recursos podem ajudá-lo a obter o máximo de seu dinheiro.





A operabilidade da Apple Pay no C6 Bank torna muito simples as compras de fim de ano





Um dos recursos mais recentes disponibilizados aos titulares de cartões bancários C6 é a operacionalidade do Apple Pay - agora, em vez de ter que trazer um cartão físico ao fazer compras, todos os usuários precisarão de um dispositivo smartphone.





O Apple Pay é uma ótima maneira não apenas de facilitar as despesas, mas também de tornar os usuários mais conscientes de seus gastos diários. As notificações pop-up podem ser instaladas junto com o Apple Pay para fornecer aos clientes feedback ao vivo sobre suas compras e notificações ao longo do dia mostrando seu histórico de pagamentos sem precisar abrir o aplicativo. Essas vantagens podem ajudar a acompanhar os pagamentos, o que em um momento como o feriado é essencial para ajudar a evitar gastos excessivos.





Para os membros existentes do C6 Bank, há poucos motivos pelos quais esse recurso não deve ser verificado.





Investir no Nubank pode ajudar a fazer fortunas





Investir é um método há muito conhecido para ganhar dinheiro no futuro. Investir em uma empresa agora, dar o lucro para um familiar anos ou mesmo décadas depois é uma forma incrível e altruísta de presentear alguém e, como tal, tornou-se um dos recursos financeiros disponíveis para os usuários do Nubank.





Esse banco foi projetado especificamente para ser acessível para investidores iniciantes, com o objetivo de minimizar o jargão técnico e ter todas as opções disponíveis definidas de forma clara e concisa. A barreira de entrada no mundo dos investimentos também foi reduzida ao permitir que os usuários comecem sua jornada de investimento a partir de apenas R$ 1.





Quer fazer seu dinheiro render mais e ter mais para gastar nas próximas férias? Então não deixe de conferir os investimentos do Nubank!



Lanistar Crypto Exchange pode levar seu dinheiro a novas alturas





Além de investir em marcas e empresas, outra forma de aplicar com potencial de grandes retornos no futuro é por meio do mercado de criptomoedas que cresceu e prosperou desde a sua criação no final dos anos 2000, com tokens como o Bitcoin (BTC) tendo um crescimento difícil de compreender.





A startup fintech Lanistar está planejando oferecer a seus clientes uma maneira fácil e direta de acessar o mercado de criptomoedas, por meio de uma troca que estará disponível diretamente em seu aplicativo. A filosofia de design por trás da troca é aquela que encorajará os usuários de todas as origens a experimentá-la, tornando-a uma ótima introdução ao que a criptomoeda tem a oferecer.





(foto: Divulgação)







Quer ser um dos primeiros a experimentar a troca de criptomoedas da Lanistar quando ela for lançada? Então agora é o momento perfeito para se inscrever. Atualmente, a marca está oferecendo aos novos usuários uma recompensa de R$ 12 por seguir os Termos e Condições estabelecidos antes de 15 de janeiro de 2023. Além disso, os presenteia com brindes de R$ 6.000 no mesmo período - não é uma oportunidade para perder!





