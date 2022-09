Campanha do Cruzeiro na Série B é exemplo para times brasileiros

(foto: Staff Images / Cruzeiro)



A campanha da Raposa no primeiro turno do Brasileirão Série B 2022 foi de 100% em jogos em casa. Esse resultado foi conquistado mesmo contra outras equipes que também disputavam o acesso para a primeira divisão do futebol nacional. Segundo especialistas, esse resultado positivo no Mineirão foi decisivo para as pretensões do time mineiro.





O Cruzeiro já era um dos favoritos ao acesso antes do início da Série B 2022. No entanto, a situação ficou ainda melhor quando a Raposa terminou a sua campanha no primeiro turno da segunda divisão . O time mineiro começou a sua campanha positiva com uma vitória contra o Brusque por 1 a 0.





Defesa sólida foi um dos diferenciais





O setor defensivo do Cruzeiro teve uma campanha incrível no final do primeiro turno da Série B 2022. Afinal, a Raposa sofreu apenas 2 gols em 9 partidas disputadas diante de seus torcedores. Os únicos times que foram capazes de vencer o bloqueio cruzeirense foram Sport e Grêmio Novorizontino.





No total do primeiro turno, o Cruzeiro teve um aproveitamento de 73,68%, um valor muito acima de seus adversários. O seu favoritismo no mundo das apostas esportivas reforçou as suas probabilidades de vitória em sites como Sportsbet io, as quais foram confirmadas ao final da partida





Das 13 vitórias do Cruzeiro no primeiro turno da Série B 2022, 9 foram em casa. Em termos de gols marcados, a Raposa conseguiu vencer a barreira adversária em jogos no Mineirão pelo primeiro turno 15 vezes. Em todas as partidas que jogou diante de sua torcida no primeiro turno da segunda divisão, o Cruzeiro marcou gols.





O primeiro empate do Cruzeiro em jogos em casa aconteceu apenas na rodada 24, quando a Raposa recebeu a Chapecoense. Mesmo no 1 a 1, o Cruzeiro dominou a partida, com aproximadamente 70% de posse de bola e 19 chutes ao gol, contra apenas 7 do time catarinense.





Apoio da torcida também foi importantíssimo





O Cruzeiro foi o líder em média de público no primeiro turno da Série B 2022. Se algumas pessoas ainda acreditam que o fator torcida não tem influência no resultado, vale a pena repensar essa crença. Afinal, os jogos da Raposa no Mineirão tiveram casa cheia na maioria das partidas.





Nos 9 jogos como mandante ao longo do primeiro turno da Série B o Cruzeiro teve uma média de público de nada mais que 33.410 torcedores. Esse valor ficou acima de Vasco e Bahia, que também apareceram entre os top 3 times com maior média de público no primeiro turno da segunda divisão de 2022.





O Cruzeiro ficou aproximadamente 8 mil torcedores à frente do Vasco. Pois o time carioca conquistou o segundo lugar na média de público, com aproximadamente 25.000 torcedores em média em São Januário. O Bahia ficou em terceiro lugar com uma média aproximada de 23.000 torcedores em suas partidas no primeiro turno.





Os comentaristas de futebol já afirmaram várias vezes que a torcida é o 12º jogador de uma partida. No caso do Cruzeiro, aparentemente foi esse um dos fatores decisivos que fez com que a Raposa tivesse tanto sucesso com a sua campanha no primeiro turno da Série B 2022, e uma das atitudes que outras equipes que buscam o acesso para a Série A também devem adotar.





Ao adotar essa receita e ter atletas de qualidade no elenco, outras equipes brasileiras também poderão repetir a ótima campanha da Raposa no primeiro turno da Série B, sendo esse um fator decisivo para quem pretende subir para a divisão de elite do futebol nacional.