Fazenda mineira com mais de 200 anos é refúgio para quem não curte carnaval

Com mais de 200 anos de história, o hotel fazenda preserva o estilo colonial em sua arquitetura e decoração (foto: Kleber Schmidt/Divulgação)



Se as marchinhas de carnaval, os batuques dos blocos e a multidão nas ruas não te agradam, a solução é passar (bem) longe da folia do carnaval. Aqueles que procuram opção para descansar durante esse período, não podem deixar de conhecer o Hotel Fazenda Paciência. Localizado no município de Santana dos Montes, em Minas Gerais, o local é uma opção perfeita para quem busca tranquilidade, contato com a natureza e uma experiência autêntica de hospedagem em uma típica fazenda mineira. Com mais de 200 anos de história, o hotel preserva a arquitetura colonial e a atmosfera bucólica do campo. Com cachoeiras, cascatas, passeios por trilhas, animais de fazenda e vários outros atrativos, o ambiente é totalmente aconchegante e relaxante.









O Hotel é um verdadeiro paraíso para quem gosta de atividades ao ar livre. A propriedade conta com trilhas para caminhadas, piscina, sauna, campo de futebol, quadra de tênis e salão de jogos. Para os amantes da pesca, o hotel oferece um lago repleto de peixes, onde é possível passar horas relaxando e aproveitando a tranquilidade do ambiente. A gastronomia é outro ponto forte do Hotel Fazenda Paciência. A cozinha é comandada por chefs especializados em culinária mineira, que preparam pratos típicos com ingredientes frescos e selecionados. O café da manhã, por exemplo, é servido em uma sala aconchegante e oferece uma variedade de pães, bolos, queijos, geleias e frutas da região. Já o almoço e o jantar são servidos no restaurante da fazenda, que tem um ambiente rústico e aconchegante, com lareira e uma bela vista para as montanhas.





Além disso, o Hotel Fazenda Paciência oferece diversas atividades culturais e de lazer, como oficinas de artesanato, degustações de vinhos e cachaças, passeios de charrete e visitas guiadas às fazendas históricas da região. O hotel conta com 22 suítes, todas decoradas com móveis antigos e elementos típicos da cultura mineira, como as cerâmicas e os tapetes de tear manual. As suítes oferecerem vistas privilegiadas para as montanhas e para a natureza exuberante que cerca a fazenda. Além da parte histórica, o visitante poderá desfrutar de piscinas de água natural, aquecidas, sauna, tirolesa, pista de boliche profissional, pesca, salão de jogos, casa de chá, cachaçaria, arvorismo, touro mecânico, etc... enfim, são opções de lazer e descanso não faltam!

No carnaval, pratos típicos da culinária africana serão servidos aos hóspedes (foto: Kleber Schmidt/Divulgação)

A gastronomia será um motivo extra para conhecer o Hotel Fazenda Paciência. Em homenagem a cultura afro brasileira, todos os pratos são de origem africana. “Moçambique foi o país que mais exportou escravizados para o Brasil e pensando neste resgate, já que estamos falando de uma fazenda que foi dessa época, pensamos os pratos com todo cuidado mas que remetesse a essa história”, conta Vinícios. Os pratos tem nomes de personagens da época. A Princesa Aqualtune, que foi avó do Zumbi dos Palmares, tem um prato com seu nome, que leva quiabo, cebola, alho, gengibre, camarão em pó, castanha de caju, dendê e limão.









Sobre o Hotel Fazenda Paciência





A fazenda foi construída em 1742 pelo Barão de Queluz, e durante muitos anos pertenceu aos descendentes de sua família. A fazenda tem 200 hectares e 3000 m de área construída. Para conseguir abrir ao público, Vinícios Leôncio, proprietário, fez várias reformas, reconstruiu muitas áreas, tudo para proporcionar ao visitante uma experiência única de história e cultura. “Meu objetivo é proporcionar um lazer cultural, resgatando toda a história escravagista, indígena, e política não só de Minas Gerais mas do Brasil”, conta Vinícios. Para isso, ele criou um mini-museu com peças muito antigas que remontam a história da época, como uma máquina de lavar da década de 1930, feita em madeira. Durante todos esses anos, ele foi pesquisando, adquirindo itens para que pudesse abrir a fazenda com toda essa riqueza histórica.





A fazenda ainda trás algumas peculiaridades ao visitante, uma cachaçaria decorada com 4 mil discos de vinil, uma pedra chamada de Pedra do Amor, que tem uma história interessante: a pessoa que se sentar nela, arruma um amor. Será? Essas lendas e histórias estão muito presentes em cada pedacinho da fazenda. Recentemente foi descobertoum túnel que, possivelmente, escondeu os inconfidentes e já está em pesquisa por arqueólogos.









HOTEL FAZENDA PACIÊNCIA





