Empresas investem em planos de formação on-line para os seus funcionários

No mundo dinâmico em que vivemos, crescer profissionalmente é uma das principais motivações das pessoas na hora de aceitar uma oportunidade de trabalho. Além de promover o desenvolvimento dos colaboradores, os treinamentos corporativos também possibilitam um crescimento exponencial nos negócios. Com isso, são cada vez mais as empresas que aproveitam os avanços tecnológicos e estão virando para as plataformas virtuais como a opção mais eficaz para o desenvolvimento de seus planos de educação corporativa.





Além da remuneração, da estabilidade, dos benefícios, e de contar com um bom ambiente de trabalho, a possibilidade de crescimento e de desenvolvimento profissional é um dos pontos mais importantes para as pessoas na hora de considerar uma oportunidade de trabalho.





A capacitação contínua, através de planos de formação e treinamento, melhora o desempenho dos colaboradores e aumenta sua motivação em relação à sua permanência na empresa. Isso acaba impactando significativamente na produtividade dos negócios.





Nesse contexto, são cada vez mais as empresas que deixam de lado os métodos educacionais padrão e escolhem a capacitação virtual para o desenvolvimento das habilidades e conhecimentos dos seus funcionários. A capacitação virtual é barata e eficiente, ao mesmo tempo que permite o treinamento de um número ilimitado de colaboradores de uma vez só, independentemente do lugar onde estejam.





Com esse forte aumento de demanda, surgiram nos últimos anos muitas plataformas de educação on-line que oferecem diversos planos para treinamento corporativo – como o crehana premium – em diferentes segmentos e áreas de atuação.





Confira neste site como funciona a ativação da assinatura premium de uma das melhores plataformas do mercado e continue lendo para conhecer como as empresas estão preferindo a capacitação dos seus funcionários utilizando esse novo conceito de educação virtual.

A importância da qualificação dos funcionários nas empresas





Capacitar os funcionários de uma empresa é um processo contínuo que deve se adequar às necessidades de cada área. O objetivo da capacitação corporativa deve estar no desenvolvimento de novas habilidades e conhecimentos que ajudem esses funcionários na execução das tarefas diárias com precisão e qualidade, a fim de melhorar o seu desempenho e aumentar suas chances de crescer dentro da organização.





Nesse aspecto, apostar e investir em um sistema de treinamento corporativo sólido e constante, buscando melhorias e novas práticas, gera uma série de vantagens para as empresas, sendo que proporciona resultados capazes de levar ao atingimento dos mais variados objetivos, agregando valores. Veja abaixo alguns desses benefícios.





Motivação





Em primeiro lugar, a capacitação corporativa mantém os colaboradores motivados e seguros para acompanhar as mudanças no ambiente profissional, tanto os recém-saídos do processo de seleção quanto aqueles antigos que já possuem experiência na área.

A motivação e o comprometimento dos funcionários é um fator fundamental que impacta diretamente nos resultados dos negócios. Trabalhadores felizes tendem a executar melhor suas funções.





Integração da equipe e clima organizacional





A capacitação corporativa contribui em grande medida para a interação e integração entre as diferentes equipes de trabalho. A qualidade dos processos de comunicação interna e das relações entre os funcionários proporciona um bom clima organizacional e faz com que a imagem da empresa se destaque no mercado.

Uma boa dica é investir em pesquisas de clima organizacional (como a Good Place to Work) antes de pôr em prática cursos ou programas de treinamento corporativos. Os resultados dessas pesquisas ajudam na decisão de quais os pontos a melhorar ou com quais atividades os colaboradores se sentem mais engajados.





Fidelização de talentos





Investir no desenvolvimento da carreira dos colaboradores para que possam aceder a melhores oportunidades dentro da organização pode trazer outro benefício fundamental: a permanência dos trabalhadores. A percepção de que não são apenas um número e sim um ativo importante para a empresa favorece a retenção de talentos.

A longo prazo, essa retenção gera uma poupança em custos de seleção e recrutamento, já que a contratação de pessoal qualificado costuma ser mais cara do que capacitar o público interno.

Impacto positivo na credibilidade da empresa





O resultado do treinamento profissional através de cursos também impacta na credibilidade da empresa. Uma vez que os colaboradores se sintam seguros e realizem as atividades diárias com compromisso, dedicação e qualidade, os clientes ou usuários irão se sentir mais satisfeitos com os produtos ou serviços oferecidos.

Os benefícios das plataformas on-line para educação corporativa





Existem diversos métodos para adotar programas de treinamento e desenvolvimento corporativo. Os mais tradicionais são presenciais e envolvem palestras, reuniões, cursos, workshops e oficinas. Esse tipo de modalidade, porém, ainda configura um desafio para a maioria das empresas, já que representa um alto custo e impacta na carga horária dos trabalhadores.

Por sua vez, os avanços tecnológicos ajudaram muito nesse ponto, já que têm conseguido que hoje a capacitação corporativa possa ser feita de forma remota, por meio da internet.

O treinamento no ambiente virtual simplifica muito os processos de aprendizado, sendo que a assistência dos colaboradores pode ocorrer desde qualquer lugar (e no momento mais apropriado para eles) e exige menores gastos, ao mesmo tempo em que mantém os mesmos padrões de engajamento e produtividade.

Além disso, algumas plataformas de ensino a distância contam com certos recursos que possibilitam a realização de estatísticas, testes, e relatórios de otimização, potencializando a avaliação do andamento de cada setor.

O uso desses indicadores ajuda nas tomadas de decisão a fim de obter os melhores resultados possíveis em termos de produtividade.





Algumas conclusões





No cenário moderno, onde o mundo corporativo passa por transformações constantes, o investimento em capacitação de funcionários é uma estratégia inteligente que está se tornando um item indispensável para que as organizações se destaquem no mercado de trabalho.

Através do treinamento e desenvolvimento corporativo, as empresas conseguem influenciar de maneira eficaz o comportamento dos colaboradores e obter melhorias internas em termos de produtividade e progresso.

Nesse contexto, a capacitação corporativa feita no ambiente online pode trazer muitos benefícios para as empresas, em termos de conveniência, praticidade e custos. Diante desses fatores, toda organização deveria considerar a adoção desse tipo de treinamento, independentemente ou não de se os seus funcionários trabalham de forma remota.