Jornal Estado de MInas cresceu cerca de 16,6% em vendas

Um levantamento realizado a partir de dados do Instituto Verificador de Circulação (IVC) mostrou as dificuldades dos jornais impressos para sobreviver no Brasil. As pesquisas indicaram queda nas vendas nos 10 maiores veículos de imprensa do país, em 2021. Com exceção de dois deles: o Estado de Minas e a Folha de S. Paulo. Com um detalhe: o nosso EM cresceu cerca de 16,6% em vendas e o jornal paulista, apenas 1,2%. No restante, o resultado foi negativo. Os indicadores apontaram, também, aumento das assinaturas virtuais dos veículos, com destaque mundial para o The New York Times, chegando aos 10 milhões de assinantes pela internet.





COSTURA ESPANHOLA espanhola

perde estilista





O estilista catalão Antonio Miró, referência da moda espanhola, mas que não existe por aqui, morreu aos 74 anos, após várias décadas de carreira em que levou suas criações de Barcelona para as principais passarelas internacionais."Que a terra lhe seja leve", escreveu o ministro da Cultura espanhol, Miquel Iceta, em sua conta pessoal no Twitter. Miró – nascido em 1947 em Sabadell, perto de Barcelona – morreu em consequência de um ataque cardíaco, segundo vários relatos da mídia local. Estreitamente ligado à imagem de Barcelona, e com marcadas influências mediterrâneas em seus projetos, Antonio Miró foi responsável pela criação dos uniformes para as cerimônias dos Jogos Olímpicos de Barcelona'92, um dos marcos da empresa. Ele também desenhou roupas para a polícia regional e para outras grandes empresas. Filho de um alfaiate, o criador catalão abriu sua primeira loja em Barcelona no final da década de 1960, quando tinha apenas 20 anos. Seus desenhos originais logo se diferenciaram da moda usual da época e em 1976 ele conseguiu criar sua própria marca, com a qual mais tarde desfilaria em passarelas como Paris, Nova York e Tóquio."Triste com a morte de Toni Miró, uma das grandes referências da moda catalã", escreveu o presidente do governo regional catalão, Pere Aragonès, no Twitter em sua mensagem de condolências. "Um barcelonês de coração, criativo, inovador, inspirador de muitas gerações e da marca Barcelona, na forma de fazer e vestir", lembrou Jaume Collboni, primeiro vice-prefeito da cidade. "Sem o seu legado, não se pode falar de moda em Barcelona", acrescentou. Assíduo nas passarelas de Madri e Barcelona durante anos, Miró foi vencedor do Prêmio Nacional de Moda Cristóbal Balenciaga em

1987 e ganhou a Medalha de Ouro de Belas Artes em 2002, entre outros prêmios.

COLCHÃO SOLIDÁRIO

é uma boa





Como forma de contribuir com as ações de apoio às famílias afetadas pelas fortes chuvas que atingiram recentemente Minas Gerais, a Emma – The Sleep Company, empresa alemã da indústria do sono, vai doar colchões, até o final de fevereiro, por meio do seu programa Noites de Teste, em parceria com a organização Moradia e Cidadania (Minas Gerais). Por meio do projeto, a Emma atua em conjunto com ONGs para que os colchões devolvidos pelos consumidores durante o período de 100 noites de teste oferecido pela companhia – e que estejam em perfeito estado – sejam recolhidos e direcionados para ações solidárias em todo o país.









ÁREAS TURÍSTICAS

mapeamento de risco





Equipe de pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil vai desenvolver projeto-piloto nos cânions do Xingó (SE, AL) e do Poti (PI), com o objetivo de gerar informações para prevenir acidentes como o ocorrido em Capitólio (MG). O mapeamento de risco em áreas turísticas começará nessas regiões e se estenderá para vistoria das regiões da Serra da Canastra e das áreas de cachoeiras do município de Presidente Figueiredo (AM). Informaram que os mapeamentos começaram em 2012 e que 100% dos estados do Acre, Rondônia, Amazonas, Santa Catarina e Espírito Santo já foram mapeados. Pelo visto, nos deparamos com informações conflitantes: se o Amazonas já foi 100% vistoriado, por que retornar a Presidente Figueiredo, que fica naquele estado?

MODERNISTAS

desmonte orquestrado





Depois do escritor Ruy Castro desmerecer a paulistana Semana de Arte Moderna de 1922, praticamente tachando o evento de coisa de caipira, surgiu agora outro livro com a mesma toada, dizendo que os seus integrantes tinham poucas obras publicadas e trabalhos ruins. Felizmente, 100 anos depois, não há como negar a força daquele movimento. Mas o fato abre as portas para a detonação de outros movimentos intelectuais surgidos fora da beira-mar carioca – caso do brilhante grupo de autores mineiros que reuniu Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Murilo Mendes, Murilo Rubião e muitos outros. Depois do revisionismo, o revanchismo.

HOSPITAL

conquista certificados





O Hospital Vila da Serra recebeu dois importantes selos da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib) e da Epimed Solutions, em reconhecimento aos esforços empregados na UTI adulto durante o enfrentamento da pandemia da Covid-19 e à sua colaboração com dados para o projeto UTIs Brasileiras – Registro Nacional de Terapia Intensiva. Um dos certificados destaca a excelência na assistência da UTI adulto e o levantamento de informações para mensuração dos principais indicadores de desempenho na terapia intensiva. O outro documento comprova a gestão de indicadores de qualidade e desempenho da unidade intensiva por meio da adoção do sistema Epimed Monitor UTI Geral, software de monitoramento que fornece aspectos decisivos, como estimativa de tempo de permanência e risco de internação prolongada de pacientes e avaliação de uso de recursos (suporte invasivo, ventilação mecânica, entre outros), tudo para garantir condutas mais seguras e eficientes.

AML

palestra, convênio





O historiador e gestor cultural Afonso Andrade fez uma palestra sobre um tema polêmico dentro do mundo das letras: “Quadrinhos são um gênero literário?”. O vídeo está disponível no canal de YouTube da AML.





lll





Na jornada de valorização da literatura de Minas, a AML assinou, semana passada, dois importantes convênios envolvendo também o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio da Escola Judicial, e a Associação dos Magistrados Mineiros (Amagis), para projetos literários a serem executados ainda em 2022. Foi renovada a parceria entre a Escola Judicial e a Academia Mineira de Letras para a realização da segunda temporada do projeto Vozes Poéticas. Além disso, com a união da Academia Mineira de Letras, da Ejef e da Amagis, um dos convênios prevê edição de obra compilando quatro romances do magistrado e escritor mineiro José Godofredo de Moura Rangel. Os livros “Vida ociosa”, “Falange gloriosa”, “Os bem-casados” e “A filha” serão reeditados e relançados.





FESTIVAL

BraLux





Em novembro, Belo Horizonte sediará o Festival Brasil Luxemburgo e a embaixada e o consulado honorário de Luxemburgo fazem, no dia 26, preview do evento. Promovem pré-estreia do filme “A colônia luxemburguesa”, no cine Belas Artes, às 9h, em seção para a imprensa e convidados. Em seguida, todos vão para o Palácio das Artes, onde será aberta, oficialmente, a exposição “[L]aço brasileiro”, com apresentação da orquestra Musicoop, com participação especial de músicos convidados. Entre os trabalhos, estão as obras da artista plástica mineira Joanna Scharlé.

AFINAL,

em casa





O Grupo Mater Dei de Saúde, que está se tornando um dos maiores do país, acaba de comprar hospital em Feira de Santana, na Bahia. Para quem não sabe, é a terra de Norma Salvador, que começou com o marido, José Salvador Silva, a escrever essa história

de saúde, importante

para o país.





TORNEIO

Beach Tennis Solidário





O Minas Nautico, unidade do Minas Tênis Clube em Alphaville, encerra hoje o Torneio Feminino de Beach Tennis, que começou ontem, apenas para associados. A disputa visa arrecadar recursos que serão investidos nos programas solidários do clube.





ELIZABETH II

nora-rainha





A incrível energia da rainha Elizabeth II, mesmo chegando aos 96 anos, continua a surpreender pelas suas decisões assertivas para preservar a monarquia em seu país. A mais recente delas foi liberar o título de rainha-consorte à nora Camila, assim que o filho, Charles, tornar-se rei. O fato em si já é muita coisa, mas também serviu para dissipar as especulações sobre sua provável abdicação em favor do neto, William. Pelo visto, esse assunto está encerrado.





EXPOSIÇÃO

a cara do Brasil





O artista visual recifense Max Motta abriu ontem sua primeira exposição individual em Belo Horizonte. Intitulada “A cara do Brasil – Sobre a gente, sob o sol”, a mostra representa ofícios fundamentais para o funcionamento da engrenagem que sustenta a vida cotidiana em sociedade. São 20 obras que podem ser visitadas na Bomb Club Graffiti, no Mercado Novo, até 12 de março, de segunda a sexta, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 22h.

ESCOLA PARA

cervejeiro





A Escola Mineira de Sommelieria (EMS) inaugura sede própria, na próxima quinta-feira (17/2), na Rua Antônio de Albuquerque, 155, na Savassi. O local foi todo repaginado e os três andares estruturados para atender às necessidades dos cursos especializados de bebidas. O objetivo, segundo Jaqueline Oliveira, diretora da escola, é que ela se torne um centro de educação cervejeira no mercado mineiro e nacional. Além das aulas de sommelier de cervejas, a EMS funcionará como um coworking cervejeiro para fomentar negócios, aprendizados, treinamentos sensoriais e experiências gastronômicas. As vagas para o curso de sommelier de cerveja, que começa amanhã, ainda estão abertas. As aulas serão ministradas pelo renomado professor Carlos Henrique Faria de Vasconcelos.

CIRCUITO DE ARTE

na Praça Raul Soares





A 6ª edição do CURA – Circuito Urbano de Arte segue na Praça Raul Soares, que se tornou um novo museu a céu aberto. Amanhã, será inaugurada mais uma exposição, que ficará aberta até 25 de fevereiro, com obras inéditas de Mag Magrela, artista selecionada pela convocatória Beck’s em 2021. O Grupo Giramundo faz a instalação “Gira de novo”, mostrando seus bonecos.

JOIAS

estão voltando





Manoel Bernardes e seus associados começaram 2022 com a agenda cheia.O circuito de feiras de moda está quente depois de quase dois anos de incertezas. Até agora, já ocorreram importantes encontros de negócios na TM Fashion (São Paulo), Couro Moda (São Paulo), Fenin Fashion (Gramado) e Inspiramais (Porto Alegre). Finalizando esta semana, a JCK Tucson reuniu o setor de gemas na cidade texana, e foi um sucesso. “A edição 2022 da feira de Tucson teve participação expressiva dos nossos associados. Alguns ainda viam com certo receio a realização desta edição, mas todos tiveram uma avaliação muito positiva do evento. Devido ao cenário pandêmico, não tivemos feiras de pedras preciosas e minerais desde 2020 no mundo. Essa feira foi uma grande oportunidade de excelentes negócios, o que veio a se concretizar”, explica Murilo Graciano, presidente da Câmara de Gemas do Sindijoias Ajomig. “Percebemos uma mudança de público, pessoas interessadas em comprar, não vimos gente pesquisando ou os curiosos, apenas compradores interessados em negociar”, completa. Segundo Murilo, essa mudança de perfil acontece por conta da necessidade de se repor estoque com uma certa urgência devido à carência de pedras no mercado causada pela falta de comércio internacional dos últimos anos. 2022 começa animador para o setor. O calendário de feiras segue intenso e entre as mais importantes do semestre estão: Bijoias (17/2, em São Paulo), Salão Casamoda (21/3, em São Paulo), Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show (14/4, em Hong Kong), Tecnogold (9/6, em São Paulo) e JKC Las Vegas (10/6, em Las Vegas).

POR AÍ..





Notícia triste na semana passada foi a do falecimento de Said Santiago, artista plástico que se destacou como ‘estilista dos santos’, criando vestes bordadas para imagens variadas. Natural de Conceição do Mato Dentro, onde morava, seu trabalho mereceu até um livro, elaborado por Fernando Aparecido de Oliveira. Na juventude, Said atuou na moda como modelo de sucesso.





Outro que nos deixou foi o chef e professor, um dos precursores da gastronomia na cidade, Humberto Passeado. Quem não se lembra dos restaurantes Pato com Laranja e Hum? Humberto era também um grande professor; suas turmas eram fiéis e estavam com ele há mais de 20 anos.





Por falar em chef, Marcelo Peluso, que já atuava ao lado do tio, Remo Peluso, na Cantina Provincia de Salerno, assumiu o restaurante depois da partida precoce de Remo. O rapaz, ao longo dos anos, já provou sua competência e começou, recentemente, a fazer pratos especiais uma vez por semana, que têm sido um grande sucesso.





Pelo visto, o setor cervejeiro mineiro de alta qualidade vai se recuperando do susto nos últimos anos. A saber: a Krug acaba de anunciar crescimento de 65% em 2021 e espera aumentar as vendes em 50% neste ano. E mais: desde 2019, foram investidos R$ 10 milhões na expansão industrial. As informações são de Alexandre Buzzi, um dos sócios.

DESTAQUE

executivo 2021





Ana Cunha, diretora de relações governamentais e de responsabilidade social da Kinross, foi reconhecida esta semana na edição 2021 do Destaque Executivo Tailor – empresa mineira de consultoria em recrutamento executivo. A premiação reconhece os profissionais de alta gestão que mais se destacaram ao longo do ano no estado. Mais de 500 executivos e formadores de opinião votaram nas empresas e profissionais de referência em cada categoria. Ana foi reconhecida recentemente como uma das mulheres mais influentes da mineração brasileira, pelo movimento do setor Women in Mining UK (WIM) e faz parte do conselho consultivo do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram). As categorias incluíram Ana Cunha como destaque de ESG, sigla em inglês que representa a gestão responsável em processos de meio ambiente, responsabilidade social e de governança. Os outros executivos reconhecidos foram: CEO – Vitoriano Dornas (Carapreta); CFO – Rafael Cordeiro (MaterDei); CIO – João Alvarenga (Hermes Pardini); CHRO – Maria Paula Brancatelli (Pif Paf); CMO – Leandro Figueiredo (Clube Atlético Mineiro); CCO – Mateus Magno (Sambatech); e COO – Fernando Carneiro (Bamin).