Para impulsionar resultados é essencial bons canais de marketing digital

(foto: Pixabay)



O mercado digital vem crescendo exponencialmente nos últimos anos. Com a popularização das redes sociais e o fato de estarmos cada vez mais conectados, é compreensível que as empresas estejam investindo cada vez mais na presença digital.

Estima-se que até 2024 o marketing digital cresça mais de 60% no Brasil. Tanto sucesso é mais que compreensível, afinal cada vez mais empresas estão colhendo resultados positivos com as estratégias de marketing digital.

Um dos benefícios é a facilidade de mensuração e análise dos dados das estratégias de marketing digital, além da diversidade de canais para divulgar sua empresa. Porém, essa diversidade de canais muitas vezes acaba trazendo confusão na hora de escolher o meio mais indicado para seu público alvo.





O que são canais no marketing digital?





Os canais são os meios que a empresa poderá divulgar seus produtos e serviços, além de interagir com seu público-alvo na internet. Cada canal pode ter sua particularidade, então escolher os melhores canais é essencial para ter resultados positivos com as estratégias de marketing digital.

Por mais que existam diversos canais, investir em todos eles pode não ser a melhor estratégia, afinal seu público-alvo pode responder melhor em certos canais. Assim é melhor investir em conteúdo para os canais mais indicados para a sua persona.





Principais canais do marketing digital





Redes Sociais

Talvez seja a popularização das redes sociais que tenha levado ao grande boom do marketing digital. Afinal, são milhões de pessoas conectadas todos os dias nas diversas plataformas disponíveis.

As empresas viram nas redes sociais uma forma de divulgar seus serviços e produtos, mediante publicações com textos, imagens, vídeos, links e outros recursos para atrair seu público-alvo e convertê-lo em vendas.

Os vídeos são formatos muito utilizados nas redes sociais, por atraírem mais a atenção do público. Mas os conteúdos devem ser criados de forma que captem a atenção nos primeiros segundos.

Assim, existe uma grande preocupação em criar intros para vídeos online , e uma edição bem trabalhada pode ser o diferencial para atrair o público. Por isso, a edição é essencial.

Além das postagens orgânicas, é possível anunciar de forma paga os seus serviços e produtos, para que atinja seu público-alvo de forma segmentada e objetiva.





Blogs

Antes utilizados como diários virtuais, hoje os blogs podem trazer conteúdos diversificados, sendo usados pelas empresas para se aproximar com seus clientes. Os conteúdos devem ser informativos, para engajar o público com a sua marca, falando sobre o mercado em que está inserida.

Com isso, é possível gerar autoridade e sanar as principais dúvidas dos clientes sobre seu produto.

Um dos benefícios do blog é a diversidade de formatos que ele proporciona, além de ajudar no posicionamento do site nos mecanismos de busca, utilizando técnicas de SEO e estratégias para garantir o tráfego orgânico ao site.





E-mail marketing

Antigamente muito relacionado com spam, o e-mail marketing hoje tem atingido resultados positivos para as empresas que o incluem em suas estratégias de marketing digital.

O envio pode ser automatizado, tendo conteúdos como newsletter, informações exclusivas, divulgação de produtos e promoções especiais, levando o público ao seu site. O e-mail marketing tem sido uma boa ferramenta para as empresas enfrentarem esse período de crise , gerado pela pandemia.

Dicas para escolher o melhor canal de marketing digital

1. Conheça seu público-alvo

É uma das informações mais importantes na hora de escolher os canais onde suas estratégias de marketing digital acontecerão. Saber as características de seu público permite criar uma persona, um personagem fictício baseado nas informações reais do seu público.

A persona definida irá te ajudar a escolher os canais onde investir em marketing digital, o tipo e formato do conteúdo. Além disso, também da linguagem que será abordada para que a mensagem seja entendida de forma correta.





2. Analise o que a concorrência anda fazendo

Se for seu concorrente direto, provavelmente terá o mesmo público-alvo ou similares. Então, analisar o que a concorrência anda fazendo pode ajudar a ter ideias sobre os canais que deve escolher.

Além disso, você analisa o conteúdo que tem de sobra e o conteúdo que irá chamar mais atenção por ser mais inovador, como é o engajamento do público, entre outras características.





3. Integração de canais

Por mais que não seja inteligente anunciar em todos os canais, é interessante fazer a integração deles. Ou seja, verificar quais redes sociais seu público está e investir em outros canais como o blog ou e-mail marketing, para potencializar os resultados.





4. Mensuração

O importante é sempre analisar e mensurar os resultados, pois as estratégias de marketing digital podem facilmente serem alteradas caso não estejam obtendo o resultado esperado. Para isso, existem diferentes elementos importantes, como:

Definir quais são os objetivos da organização;

Escolher e conhecer as ferramentas para investir nas estratégias na prática;

Definir quais são as métricas mais importantes;

Fazer as análises corretamente por meio de relatórios;

Verificar as taxas de conversão entre as etapas.

E para ter essa análise, você pode contar com algumas ferramentas, como o Google Analytics, MOZ e Adservers, por exemplo.

Lembre-se de que a internet oferece muitos canais de divulgação, mas é preciso estar onde o seu público-alvo se encontra.