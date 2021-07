Confira 6 dicas para os negócios de beleza enfrentarem o período de crise

(foto: Freepik)



Você sabe quais são as dicas para negócios de beleza enfrentarem a crise, principalmente na atualidade, e se manterem de pé?

Até porque, os negócios de beleza dependem diretamente do contato físico com os clientes, e isso se tornou algo bastante difícil nos dias de hoje.

Dessa forma, salões, spas, estúdios de massagem e clínicas de bem-estar em todos os lugares estão tomando decisões difíceis sobre o que fazer considerando o COVID-19.

Logo, se você faz parte desse negócio, e está preocupado com o período de crise, seguir aquilo que traz resultados, e consegue ao mesmo tempo reverter isso, é essencial.





6 dicas para negócios de beleza





Confira a seguir, 6 dicas para negócios de beleza, que ajudarão diretamente a enfrentar os períodos de crise, e não precisar fechar suas portas.





1. Evite contato sem necessidade





Considerando a atual crise do COVID-19, uma das principais coisas que você quer, é manter um espaço seguro para os seus clientes.

Embora seus serviços possam exigir que as pessoas estejam a menos de dois metros de distância, você ainda pode minimizar o risco para seus clientes, e até mesmo para a sua equipe.

Quer saber como?

Você pode eliminar de uma vez a sala de espera, e implementar o sistema de check-in virtual.

Assim, o cliente realiza todo o agendamento online, sem necessidade de aglomeração no local, trazendo até mesmo a segurança para os funcionários locais, que não vão precisar do contato direto com o cliente.

Logo, você pode treinar os seus funcionários do setor, para que eles possam realizar esse procedimento, e assim evitar algo tão aclamado nos dias de hoje, que é a demissão.

Portanto, evite ao máximo qualquer contato sem necessidade, e garanta a segurança do local.





2. Invista nas vendas online





Se o seu salão ou spa vende produtos de varejo, mantenha sua loja online aberta durante o COVID-19.

Hoje, a demanda por produtos online cresceu bastante, onde você pode oferecer diversas coisas relacionadas ao seu negócio, e assim favorecer até uma renda extra.

Caso o seu estabelecimento ainda não venda produtos de beleza, essa pode ser uma grande oportunidade para começar a investir na área.

O mundo das vendas digitais, vem crescendo bastante, onde você pode construir um site, por exemplo, destacar ele nas pesquisas, e assim garantir muitos acessos.

3. Agilize os seus serviços





Querendo ou não, as pessoas sempre vão procurar por aqueles serviços que são de qualidade, e claro, tem uma certa agilidade.

Até porque, por mais que um local de beleza seja algo satisfatório, passar muitas horas nele pode ser algo cansativo e que prejudique a experiência do seu negócio.

Dessa forma, se necessário reduza os serviços e agilize suas operações.

Com a reserva online, é fácil garantir que você terá tempo para fazer a limpeza entre os compromissos.

Nesse sentido, você pode agendar os clientes, e estar prontamente preparado para iniciar o serviço.

Alguns salões de beleza, por exemplo, durante a crise do COVID-19, estão pedindo aos clientes que entrem com cabelos molhados e limpos para otimizar o tempo de ciclo do serviço.

Lembrando que essa está dentre as dicas para negócios de beleza mais importantes, considerando que quanto mais ágil, mais clientes você consegue por dia/semana e mês, elevando o seu faturamento.

Então, pense nisso.





4. Automatize o máximo de serviços





Durante os períodos de crise, uma das coisas mais comuns que notamos nos negócios de beleza é a automatização dos seus serviços.

Por exemplo, nesse período de pandemia que estamos vivendo grande parte dos locais de movimentação foram obrigados a fechar.

Ou seja, se o salão de beleza, SPA e dentre outros, estão fechados, a solução é orientar as pessoas para uma otimização, que atualmente, refere-se ao meio digital.

Logo, porque não oferecer um serviço de corte de cabelo, hidratação e dentre outros por delivery? Ou, criar uma monitoria ensinando quais os melhores produtos para tratamento facial?

O cliente contrata seus serviços, você vai se encontrar com ele em um local específico, realizar a solicitação, e pronto.

Acredite, a tendência do futuro é que os processos se automatizam cada vez mais, focado em reduzir os custos, e aumentar a produtividade do serviço.





5. Ofereça um diferencial





O que move qualquer negócio em uma crise, é fugir do que conhecemos como “padrão”.

Até porque, seguindo esse mesmo padrão, você não será visto como algo diferente, e sim como apenas mais um.

Dessa forma, se você possui um negócio no nicho de beleza, ofereça um diferencial, e chame a atenção dos clientes na crise.

Por exemplo, você pode apresentar uma vitamina para crescer o cabelo natural , ou, usar produtos menos agressivos, oferecer serviços diferentes, preços tentadores, e dentre outras coisas.

Oferecer o próprio serviço online, já é um grande diferencial, uma vez que alguns locais ainda não aderiram a isso, e estão sofrendo muito mais neste período de crise.

Caso você ainda tenha dúvidas sobre qual diferencial investir, você pode fazer essa pergunta para os seus próprios clientes, e eles mostrarão essa necessidade.

Hoje, você pode usar as redes sociais para facilmente fazer isso.





6. Negocie o seu aluguel





Ter um negócio alugado, que não está tendo saída, certamente pode ser algo difícil e preocupante.

Nesse sentido, uma das dicas para negócios de beleza enfrentarem períodos de crise, é realizar uma negociação, seja em preços, prazos, entre outros.

Dentro de shoppings e centros comerciais, você pode procurar pela ABRASCE (Associação Brasileira de Shoppings e Centros Centers), que pode ajudar nesse processo.

Crises sempre vão e voltam, e entregar de vez o local do seu negócio, pode não ser a melhor opção no momento.





Conclusão





Acredite, essas dicas para negócios de beleza enfrentarem a crise, se trata das mais usadas nos tempos de hoje.

Até porque, estamos vivendo um período de crise, onde muitos negócios no nicho de beleza foram prejudicados.

Assim, se você está no nicho, e está preocupado com isso, essas 6 dicas vão te ajudar bastante.