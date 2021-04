Pôquer ganha destaque no Brasil e desperta tendência a ser profissional

(foto: Freepik)



Reconhecido internacionalmente como esporte mental, o pôquer vem conquistando cada vez mais adeptos no Brasil, interessados em se divertir e exercitar a mente, mas também em se tornar profissionais reais capazes de fazer do jogo sua principal fonte de renda.

Nos últimos anos, com a expansão tecnológica, o aumento no uso de smartphones, os investimentos da indústria de jogos e a confiança dos jogadores nos mecanismos de pagamento online, o fenômeno registrou um crescimento inédito também no mundo virtual.

Nesse sentido, cada vez mais pessoas participam de partidas de poker online em plataformas certificadas, que procuram se assemelhar à experiência em cassinos, inclusive com jogos em vivo com dealers profissionais.

O melhor benefício ao utilizar essas plataformas é que todo o processo é muito simples e rápido. Basta o preenchimento de um cadastro e a realização do primeiro depósito para poder começar a fazer as apostas diretamente através do computador ou dispositivo móvel de preferência.

O que torna o jogo online ainda mais interessante é a possibilidade dos usuários de jogar em torneios e ganhar prêmios, que podem ser cumulativos ao longo da semana.

Como jogar pôquer

O pôquer, um dos esportes de maior engajamento na atualidade, é ao mesmo tempo simples e complexo.

Em linhas gerais, trata-se de um jogo de cartas dividido em rodadas cujo objetivo é vencer a rodada fazendo apostas baseadas na hierarquia das cartas. Assim, a cada rodada de apostas é necessário fazer uma análise de probabilidade, bem como do comportamento dos adversários.

Conforme as rodadas vão avançando, as fichas apostadas vão sendo colocadas pelos jogadores no centro da mesa, formando um conjunto denominado de pote. O jogador que apresentar a melhor mão, ou que fizer com que todos os adversários desistam, ganha o pote.

Para aprender a jogar pôquer, naturalmente, é essencial aprender as regras, os valores das combinações de cartas e os procedimentos básicos sobre as apostas e seus limites, o que não leva muito tempo.

Porém, para dominar estratégias vencedoras, os participantes devem levar a sério o jogo e ter percepções de análise de riscos: saber em que momento a situação é arriscada e em que momento é de oportunidade.

É importante salientar que há muitas variantes do pôquer, jogadas com regras e dinâmicas variadas, a fim de agradar qualquer tipo de apostador que esteja no mercado. Hoje em dia, a Texas Hold’em é a variedade mais jogada. Para começar a jogar, é essencial ter paciência para analisar e escolher a variante certa.

Pôquer profissional e amateur

O pôquer é um jogo muito dinâmico: nem sempre um jogador profissional derrotará um amateur.

Obviamente, as probabilidades de um profissional vencer diante de um rival mais fraco são maiores, já que o pôquer é considerado um jogo de habilidade, onde para se dar bem o jogador deve ter bom raciocínio lógico e saber interpretar os adversários, mas também precisa de uma dose de sorte.

Por isso, não é necessário ser um profissional para ganhar eventualmente algum dinheiro com o pôquer, tendo o jogo apenas como um hobby lucrativo. Porém, mesmo nesse caso, é recomendável buscar ter a atitude de um jogador de ponta, pensando e agindo como tal.

Crescimento do pôquer no Brasil

O fenômeno do pôquer cresce em popularidade no Brasil e ganha, a cada ano, mais destaque no mundo afora.

Segundo as estimativas da indústria, só no país são mais de 7 bilhões de jogadores, incluindo os já reconhecidos nas competições, mas também novos participantes, devido ao formato acessível das plataformas online.

Aos poucos, o nível técnico está aumentando: o Brasil já tem quatro campeões do World Series, o campeonato mundial de pôquer, realizado anualmente em Las Vegas.

É possível viver de pôquer?

Não é segredo para ninguém que nos últimos anos muitos jogadores profissionais levam uma vida com conforto apenas dos seus ganhos com o pôquer. No entanto, como toda profissão, para poder lucrar com o pôquer é necessário entender que há de ser ter dedicação e muita disciplina.

O jogador profissional trata o pôquer como um trabalho, o que implica uma determinada assiduidade e responsabilidade em relação ao jogo, estabelece horários, metas e previsão de ganhos.

Como é baseado em probabilidades, o pôquer tem muita oscilação de resultados, e é importante ter paciência para aprender a lidar com as derrotas, que podem ser muitas.