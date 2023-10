Dois concursos abrem inscrições nesta semana; confira

567

Palácio do Buriti (foto: (Toninho Tavares/Agência Brasília))

Secretaria de Educação

Os concurseiros da capital federal podem contar com mais duas oportunidades para ingressar no serviço público. Nesta semana, dois órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) abrem as inscrições dos seus respectivos concursos, destinados à contratação de servidores para integrar o quadro de pessoal.

Estão abertas as inscrições do processo seletivo simplificado da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF). A seleção tem como objetivo contratar professores substitutos para atuarem no ano letivo de 2024.

Organizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), o concurso oferta oportunidades destinadas a diversas áreas de atuação, todas de nível superior. Os salários iniciais variam de acordo com a carreira e a carga horária, podendo chegar até R$ 4.941,71.

Os candidatos podem se inscrever até 7 de novembro, no site da banca organizadora. A taxa é de R$ 52, para professor substituto do diurno, e R$ 26, para professor substituto do noturno.

Os participantes serão avaliados por meio de uma única etapa, composta por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. O exame será aplicado na data prevista de 26 de novembro.

A prova terá duração de 3h30, e será composta por 120 questões de conhecimentos básicos, complementares e específicos. Os itens deverão ser julgados entre "certo" e "errado".

Os aprovados serão lotados nas seguintes localidades: Brazlândia, Ceilândia, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Plano Piloto, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Taguatinga.

Emater

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) abrirá as inscrições do concurso público nesta sexta-feira (20/10). Os candidatos poderão se inscrever até 3 de dezembro, por meio do site do Iades, ao custo de R$ 67 (nível médio) e R$ 87 (nível superior).

O certame contempla diversas áreas de atuação, de níveis médio e superior. Confira:

Extensionista rural (nível médio) - agroindústria e agropecuária;

Assistente administrativo (nível médio);

Extensionista rural (nível superior) - economia doméstica, engenharia agronômica e medicina veterinária;

Extensionista rural (nível superior) - economia doméstica, engenharia agronômica e medicina veterinária; Técnico especializado (nível superior) - administração, ciências econômicas, contabilidade, direito e tecnologia da informação.

O certame será composto pelas fases de:

Aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os empregos;

Aplicação de prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para os empregos de nível superior; e

Aplicação de prova de redação, de caráter eliminatório e classificatório, para os empregos de nível médio.

Os aprovados e nomeados no concurso receberão salários iniciais de até R$ 6.310,06, a depender da carreira escolhida. O órgão também oferece os benefícios de auxílio refeição/alimentação, auxílio natalidade, auxílio creche, licenças maternidade e paternidade, entre outros.