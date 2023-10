Ministério Público do Acre abre concurso com 45 vagas para analista e técnico

567

(foto: Asscom MP-AC)

O Ministério Público do Acre publicou nesta segunda-feira (16/10) o edital de abertura do novo concurso público para provimento dos cargos de servidores efetivos da órgão. São 45 vagas distribuídas entre os cargos de analista (35 oportunidades) e técnico ministerial (10 vagas), funções de nível superior e médio, respectivamente.



As chances disponíveis para analista são para as seguintes áreas: Análise de Sistemas, Arquitetura, Ciências Contábeis, Comunicação Social/Jornalismo, Direito, Engenharia Ambiental/Florestal, Engenharia Civil, Estatística, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social e Tecnologia da Informação.



O período de inscrições ficará aberto entre 1º e 30 de novembro. Interessados poderão se inscrever por meio do site da banca organizadora, o Instituto Verbena.



Compõem a seleção: prova objetiva, prova discursiva (apenas para analista), sindicância da vida pregressa e da investigação social, exame de sanidade física e mental. Aprovados receberão ganhos mensais de R$ 4.640,53 para técnico e R$ 6.058,46 para analista.

A prova objetiva representa a 1ª etapa do concurso para todos os cargos. O exame será composto por 60 questões do tipo múltipla escolha com quatro alternativas (A, B, C, D), das quais apenas uma é correta. Já as provas discursiva constará de uma questão discursiva sobre conhecimentos específicos previstos no conteúdo programático de cada cargo. Ambas as provas serão aplicadas em 17 de dezembro.





*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes