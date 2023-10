Ministério do Meio Ambiente define banca organizadora do novo concurso

567

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) organizará o próximo concurso público do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

A informação foi confirmada por meio do extrato de contrato, publicado na edição desta segunda-feira (16/10) do Diário Oficial da União. O documento tem validade de um ano.

Com a definição da instituição orgnanizadora do certame, o edital torna-se iminente. O prazo para a publicação dos editais de abertura dos dois concursos será de até seis meses, a partir da publicação da portaria de autorização, ou seja, até novembro.

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos publicou em maio o aval do concurso público para preenchimento de cargos no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. No total, serão ofertados 98 cargos para o cargo de analista ambiental, de nível superior.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes