Concurso da Educação MG: locais de prova são divulgados nesta segunda (16)

Os inscritos no Concurso da Educação para os cargos de professor de educação básica, inspetor escolar e especialista em educação básica já podem conferir os locais de realização da prova, que acontece neste domingo (22/10).

As provas serão aplicadas em BH e nas cidades-sede das Superintendências Regionais de Ensino

A consulta pode ser feita no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) . Para acessar as informações, os candidatos deverão informar o CPF e a senha cadastrada na plataforma. Após esse passo, terão acesso ao cartão de confirmação de inscrição, o qual consta o endereço do lugar.