Concurso Nacional Unificado: Gestão fala sobre conteúdos que irão cair na prova

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou quais os conteúdos que irão cair nos exames do Concurso Nacional Unificado . O certame será composto por duas etapas de aplicação e será realizado em todos os estados e no Distrito Federal. As fases serão realizadas em cerca de 180 municípios. As informações foram publicadas nesta terça-feira (10/10) em um artigo no jornal Estado de S. Paulo.





A seleção ofertará 6.590 vagas, divididas em blocos temáticos e agrupadas de acordo com as semelhanças em torno de atribuições e outras características comuns dos cargos. Sendo assim, as provas deverão acontecer em um único e mesmo dia e serão divididas entre provas objetivas de aplicação comum a todos os candidatos e provas objetivas e dissertativas específicas por blocos temáticos.





Segundo o MGI, as provas objetivas de aplicação geral serão compostas por temas ligados à valorização do ethos público, da realidade brasileira e das relações entre estado, políticas públicas e desenvolvimento nacional, e disciplinas curriculares tradicionais em concursos públicos, que incluem, por exemplo, conhecimentos referentes às bases constitucionais do estado, à estrutura e funcionamento da administração pública, bem como aos fundamentos do direito administrativo.





Já os exames específicos e dissertativos serão comportos por temas circunscritos aos blocos temáticos pré-estabelecidos. A realização dos exames está prevista para 25 de fevereiro de 2024. Depois da primeira fase, poderão ser acrescentadas pontuações relativas à titulação acadêmica, experiência profissional, apresentação de memoriais, provas práticas, etc. O acréscimo é mediante critério dos órgãos ou por determinação legal de carreiras específicas.