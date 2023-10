PMDF: banca divulga locais de prova do certame para oficiais e capelão

567

(foto: Marcos Santos/USP Imagens)

Segundo o edital, o candidato deverá comparecer com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o fechamento do portão de acesso ao local de realização da prova. Ele deve estar munido de:

caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente,

do seu documento de identificação com foto e

do cartão de informação do candidato impresso (disponível na página oficial do certame).

Candidatos do concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal para o quadro de oficiais de saúde e capelão já podem acessar ao seu local de prova por meio do site da banca organizadora, o Instituto AOCP. O documento também foi publicado no Diário Oficial do DF desta segunda-feira (16/10).A aplicação da prova está marcada para 22 de outubro, no período vespertino. O exame objetivo será composto de 80 questões distribuídas em conhecimentos gerais e específicos.

O certame oferta 46 oportunidades, distribuídas entre diversas especialidades médicas, odontológicas, veterinárias e do quadro de oficiais policiais militares capelães.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins